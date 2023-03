Confronto all’americana: la scelta di Rucco e il rifiuto di Possamai

Un confronto all’americana tra il candidato del centrodestra e il candidato del centrosinistra per aprire davvero la campagna elettorale proposto dalle televisioni.

La scelta di Rucco e il rifiuto di Possamai. Adesso per Francesco Rucco, il Sindaco candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, solo il confronto con i cittadini.

La campagna elettorale è partita

da qualche settimana e avrà nei prossimi giorni una forte accelerazione. Proprio in questa direzione era positiva e condivisa la proposta di TVA e di Reteveneta di realizzare già settimana prossima un confronto faccia a faccia tra il candidato del centrodestra civico, il Sindaco Francesco Rucco, e il candidato del centrosinistra, Giacomo Possamai.

Abbiamo saputo nei giorni scorsi che a fronte della disponibilità data immediatamente senza problemi dal Francesco Rucco, sindaco candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, invece il candidato del centrosinistra ha rifiutato entrambi i confronti faccia a faccia all’americana e invece proposto ad una delle tv una formula diversa allargata ad altri candidati.

Per il Sindaco questa rinuncia del candidato del centrosinistra ad un positivo e costruttivo confronto a due, utile a fare chiarezza alla città, che si aspetta di avere la possibilità di scegliere come in Regione e come in Parlamento tra le due opzioni del centrodestra civico e del centrosinistra rappresenta una ragione di dispiacere, pur rispettando il ruolo degli altri candidati.

È un’occasione persa per la città.

Ma a questo punto la campagna elettorale per rispetto di tutti gli altri media della città e delle due televisioni che hanno provato la strada del dialogo, il Sindaco Rucco dedicherà interamente la sua campagna elettorale alle tantissime iniziative con e tra i vicentini, con i quali sarà il vero confronto costruttivo e sereno sulle cose concrete che ha fatto e farà con la stessa passione la squadra del centrodestra civico vicentino guidata da Francesco Rucco.

Il comitato elettorale per Francesco Rucco Sindaco

Vicenza, 6 marzo 2023