Confartigianato Vicenza: incontro su DURC di congruità settore Edilizia

DURC di congruità settore Edilizia. Se ne parla giovedì 16 (ore 18.30) in un convegno.

Lovato: “Strumento a garanzia di imprese, lavoratori e committenti”

Si svolge giovedì 16 marzo l’incontro, promosso da Confartigianato Imprese Vicenza alle 18.30 al Centro Congressi di Via Fermi, e dedicato alla “Congruità della manodopera nei lavori edili: scopo, ambito di applicazione e procedure”, il cosiddetto DURC di congruità, entrato in vigore a fine 2021 che “misura” la coerenza tra la manodopera utilizzata in un cantiere edile e l’effettiva l’entità e la tipologia dei lavori svolti. Si applica a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati il cui valore complessivo dell’opera sia pari o superiore a € 70.000.

“Il DURC di congruità

rappresenta uno strumento di contrasto all’illegalità, ed evita l’improvvisazione finalizzata a vincere l’appalto, garantendo anche il cliente dell’intervento effettuato – spiega Giovanni Lovato, presidente Sistema Casa Confartigianato Imprese Vicenza e vice presidente Nazionale ANAEPA Confartigianato Edilizia -. È perciò un utile strumento di lotta al dumping contrattuale, a garanzia della regolarità e della corretta concorrenza sul mercato. Nei lavori pubblici la congruità viene richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato avanzamento lavori prima di procedere al saldo finale dei lavori, mentre nei lavori privati viene richiesta dall’impresa affidataria prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente”.

Conclude Lovato:

“Il Documento mette in luce un annoso problema del settore edile: mentre per esercitare altre professionalità (estetiste, impiantisti…) è necessario seguire corsi di formazione e aggiornamento, per chi opera in cantiere nulla di tutto ciò è previsto. Oggi invece sempre più un cantiere richiede competenze, professionalità e preparazione che non si possono, appunto, improvvisare. Per esempio intervenire su un edificio nuovo, su una ristrutturazione, o su una dimora storica o dal particolare valore artistico, non è, evidentemente, la stessa cosa.”

Di questo e di aspetti più squisitamente tecnici del Documento si parlerà nell’incontro. Introdurrà i lavori, Giovanni Lovato, presidente Sistema Casa Confartigianato Imprese Vicenza e vice presidente Nazionale ANAEPA Confartigianato Edilizia; seguirà l’intervento di Michele Adami, direttore di Edilcassa Veneto, per presentare alcuni numeri del DURC di Congruità. A Marco Pantaleoni, responsabile nazionale di ANAEPA Confartigianato Edilizia, il compito di spiegare quanto come e perché serve il Documento. Seguirà l’illustrazione di alcuni casi pratici a cura dell’ingegnere Gianni Dal Pont responsabile attivazione DURC di Congruità Edilcassa Veneto. A raccogliere le domande e i dubbi del pubblico, Roberto Gobbo, di Confartigianato Imprese Vicenza.

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza