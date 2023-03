Fioriscono le occasioni per ascoltare musica in città – Concerti di primavera a Bassano

Il 4 e 29 aprile e il 30 maggio, tre concerti con protagonisti talenti della musica regionale e internazionale. A completare il programma, dal 2 aprile al 4 giugno, la stagione concertistica degli Amici della Musica, nella Cappella Mares di Villa Ca’ Erizzo Luca.

La primavera ha il suono della musica a Bassano del Grappa:

in programma, a partire dal mese di aprile, due concerti di musica sacra: in apertura di stagione con lo Stabat Mater di Agostino Steffani e con il Requiem di Mozart in chiusura, un nuovo progetto musicale della Filarmonica Bassanese e la sezione primaverile della 35ma Stagione Concertistica degli Amici della Musica con quattro appuntamenti cameristici. Un’iniziativa che unisce la Città di Bassano del Grappa con la Parrocchia di Santa Maria in Colle, l’associazione Amici della Musica e l’Orchestra Filarmonica Bassanese, il Coro Pueri Cantores, e i Conservatori di Castelfranco Veneto e di Vicenza.

Per la musica sacra,

martedì 4 aprile alle 20.30

nella Chiesa di San Francesco, il Coro da camera e l’Ensemble strumentale del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto con la direzione del Maestro Marco Berrini, propongono lo Stabat Mater di Agostino Steffani. Lo Stabat Mater è il tradizionale inno della Settimana Santa, una “sequenza” attribuita a Jacopone da Todi che risale alla fine del ‘200, testo fra i più utilizzati nella storia della musica.

In occasione proprio della Settimana Santa, verrà proposto lo Stabat Mater di Agostino Steffani (a cui è intitolato il Conservatorio di Castelfranco), che fu compositore, vescovo, diplomatico e di cui quest’opera è considerata il vero capolavoro, “il culmine delle sue creazioni di musica sacra”. Una composizione ampia, variata, espressiva, sincera, che restituisce appieno l’intenso dolore di Maria ai piedi della Croce, in una profonda meditazione che propone un Mistero di Fede eterno, senza tempo.

Martedì 30 maggio alle 20.30

sempre nella Chiesa di S. Francesco, la Varna International Orchestra di New York insieme al coro Pueri Cantores del Veneto, diretti dal Maestro Gregory Buchalter, propongono il Requiem in Re Minore K626 di Wolfgang Amadeus Mozart. Capolavoro della musica di tutti i tempi, il Requiem è l’ultima composizione sacra di Mozart, ed anche l’ultima della sua vita: rimasta incompiuta per la morte dell’autore, avvenuta il 5 dicembre 1791, fu completata successivamente dal suo allievo Franz Xaver Sussmayr. Ma anche se la sua mano si ferma nel pieno del Lacrimosa, il Requiem rimane un’opera sorprendentemente coerente che, oltre il mistero che accompagna la sua creazione, riporta alla dimensione umana gli umanissimi sentimenti espressi: la paura della morte, la speranza in un mondo oltre il vuoto.

Sabato 29 aprile alle 21.00

al Teatro Remondini, è protagonista il neonato Clarinet Choir, formato dal Coro di clarinetti della Filarmonica Bassanese e da quello del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, diretti dai Maestri Adalberto Ferrari e Nicolò Andriollo. Un’occasione per scoprire un progetto della Filarmonica che promuove l’approfondimento di tecniche musicali e strumentali, attraverso l’esecuzione di un repertorio variegato di brani originali e trascrizioni. Oltre a un brano commissionato appositamente e che verrà eseguito per l’occasione in prima assoluta.

Presentata nell’occasione

anche la sezione primaverile della 35^ Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Bassano, composta da quattro appuntamenti cameristici, tutti ospitati nella Cappella Mares di Villa Ca’ Erizzo Luca, da domenica 2 aprile a domenica 4 giugno, sempre alle ore 18.

In programma il 2 aprile musiche di Bartok, Ysaÿe, Stravinski e de Falla, eseguite dal duo composto da Stefano Zanchetta al violino e Gabriele M. Vianello Mirabello al pianoforte. Vianello sarà protagonista anche del concerto di chiusura della stagione, domenica 4 giugno, con un recital pianistico e musiche di Beethoven, Brahms, Prokofiev e Schumann.

Domenica 16 aprile il Duo di chitarre Atema, formato da Simone Vidali ed Eros Roselli, propone musiche di Roselli, Castelnuovo-Tedesco, Gangi, Granados, Giuliani, Roselli; mentre un altro ensemble, l’Art Time Quartet, formato dalle violiniste Sabina Bakholdina ed Erica Fassetta, Alessandra Commisso, viola e Elena Borgo, violoncello, il 14 maggio proporrà musiche di Albinoni, Vivaldi, Mozart, Bizet, e Debussy.

I concerti sono a ingresso gratuito, secondo diverse modalità:

i Concerti del 4 aprile (Stabat Mater) e 29 aprile (Filarmonica Bassanese) sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per il Requiem di Mozart del 30 maggio l’ingresso è gratuito previo ritiro tagliando dal 15 maggio all’Ufficio IAT di Bassano.

Per la Stagione Concertistica degli “Amici della Musica” invece, prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio IAT di Bassano, con biglietto unico di € 10 (fino ai 14 anni ingresso libero).

Informazioni sulla rassegna Concerti di Primavera:

Ufficio IAT di Bassano, in Piazza Garibaldi 34 – tel. 0424 519917.

Oppure Ufficio Spettacolo 0424.519819

Fonte Comune di Bassano del Grappa Servizi di Staff – Ufficio Stampa