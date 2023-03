Comune di Caldogno: attivato un nuovo servizio antiviolenza “Linea Rossa”

Linea Rossa: un numero telefonico che garantirà gratuitamente ascolto e aiuto alle donne

I diritti delle donne, al centro della giornata dell’8 marzo, vanno tutelati e difesi anche in ogni altro giorno dell’anno, in particolare per arginare l’odiosa piaga sociale della violenza di genere.

Per questo, su proposta dell’Assessorato e della Commissione Pari Opportunità, il Comune di Caldogno ha attivato in collaborazione con la Cooperativa Sociale ConTe un nuovo servizio di supporto e assistenza contro la violenza denominato Linea Rossa: un numero di telefono che si potrà chiamare per segnalare una situazione di disagio o pericolo, con la garanzia di totale anonimato e riservatezza, e la possibilità di ottenere un appuntamento gratuito con personale qualificato per offrire l’adeguato supporto. Un servizio di primo contatto e accoglienza per chi necessita di ascolto, aiuto, informazioni utili e consulenza psicologica per uscire dalla violenza verbale, psicologica, fisica.

«L’obiettivo dello sportello – spiega il sindaco e assessore al sociale Nicola Ferronato – è quello di offrire un servizio più vicino alle donne, che potranno così rompere più facilmente l’isolamento e la solitudine a cui spesso sono costrette ed agevolare la possibilità di richiesta di aiuto. I colloqui avverranno presso la sede comunale, quindi in spazi neutri, non identificabili. Ricordiamo, infine, che il servizio è completamente gratuito e aperto a tutte le donne che abbiano bisogno di aiuto».

Basterà comporre il numero Linea Rossa 3454708986 il martedì dalle 13 alle 15, il mercoledì dalle 10 alle 12, il venerdì dalle 09 alle 12 e prendere un appuntamento, in totale riservatezza e anonimato.

Fonte: Comune di Caldogno