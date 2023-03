Comitato Possamai Sindaco: è stato Rucco a dire di no al confronto

“È Rucco che scappa per evitare i suoi fallimenti e i suoi ex assessori” – Comitato Possamai Sindaco

Visto l’andazzo, abbiamo deciso che inizieremo a contare le bugie della campagna Rucco. A partire da quella di oggi: che avremmo detto no a un confronto tra i candidati.

È il contrario, anche perché Giacomo Possamai non vede l’ora di poter inchiodare lo sfuggente Rucco al nulla fatto in questi cinque anni. Portandolo a un confronto pubblico, fuori dal Palazzo in cui Rucco si è rinchiuso con il suo cerchio magico.

Chiedere per conferma ai diretti interessati:

è stato Rucco a dire di no al confronto perché non voleva che ci fossero altri candidati sindaco oltre a Giacomo. Poteva essere conveniente anche per noi accettare, ma noi abbiamo un credo: che spetti ai cittadini scegliere tra i candidati col loro voto.

E non certo al sindaco uscente che con questo triste stratagemma sperava di nascondere la verità: che contro di lui sono scesi in campo ben tre suoi ex assessori, tutti di centrodestra, tutti delusi da 5 anni di cattiva amministrazione.

Sarebbe stato imbarazzante per lui trovarsi contro i suoi ex alleati: ecco perché è scappato e perché si è sottratto al confronto. Rucco vuole confutare questa ricostruzione? È facile: accetti subito il confronto proposto, con tutti i candidati.

La strategia di Rucco è chiara,

anche se incomprensibile per un sindaco uscente che dovrebbe raccontare cos’ha fatto in questi anni e cosa vuole fare nei prossimi 5: attaccare gli avversari in maniera violenta, con comunicati stampa caricaturali e quasi mai aderenti al vero.

A differenza sua, noi abbiamo proposte e idee per il futuro di Vicenza. D’ora in poi, dunque, ci concentreremo su queste.

Ne proporremo 10, una a settimana, a partire già dai prossimi giorni. 10 idee innovative e coraggiose su altrettanti grandi temi decisivi per la nostra città. Con Rucco Vicenza ha perso cinque anni: non ci possiamo permettere di perdere altro tempo.

Comitato Possamai Sindaco – Matteo Bellomo, coordinatore