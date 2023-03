Comitato elettorale Francesco Rucco: “L’isteria del comunicato di Possamai…”

“L’isteria del comunicato di Possamai descrive molto bene il vero volto di questa coalizione, il fantasy come cifra della campagna elettorale “ – Comitato elettorale Francesco Rucco

“Il comitato elettorale del candidato sindaco Possamai racconta storie che non esistono.

Le Cronache di Narnia del Centrosinistra colpiscono ancora” – replica così il Comitato Elettorale del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, alla nota giunta dal Centrosinistra sul rifiuto del candidato del Pd al confronto all’americana proposto da Rucco – “la verità non interessa al Centrosinistra, ma solo la sua faziosa interpretazione.

Abbiamo chiesto un confronto a due tra Rucco e Possamai,

ma la risposta è stata un no e una controproposta per un confronto con tutti i candidati sindaci, a confermare che la paura del duello con il sindaco fa 90, viene spacciato per un rifiuto di Rucco a confrontarsi con tutti.

È una scusa che rasenta il ridicolo, ma sappiamo che il senso del ridicolo nel segretario provinciale del Pd di Venezia, trasferito a Vicenza in missione suicida, e travestito da spin doctor, lo ha lasciato in laguna.

La verità che interessa ai vicentini è che Possamai è il suo cerchio magico, fatto dai dirigenti dell’apparato che ha perso le Primarie, non vogliono perdere la faccia davanti all città in un confronto all’americana che evidenzierebbe tutta l’inadeguatezza del loro candidato, seduto come si vede nei 6×3, sulla rendita di posizione della nobiltà dem e lontano anni luce dai veri problemi della città.

Finora abbiamo sentito solo retorica e propaganda un tanto al chilo, tutto l’armamentario delle ovvietà progressiste buone per qualsiasi campagna elettorale in qualsiasi città d’Italia.

Se Bellomo e compagni non si decidono ad attraversare l’armadio che separa Narni da Vicenza, sarà una campagna fantasy. Ma solo per loro”.

Vicenza. 7 marzo 2023 –

Fonte Comitato Elettorale Francesco Rucco