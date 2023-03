“Se quanto appare sui giornali corrisponde al vero appare evidente come Rucco non sappia più che pesci pigliare.”- Claudio Cicero: Rucco vuole creare una realtà virtuale.

Così il candidato sindaco Claudio Cicero conferma la notizia secondo la quale il sindaco Rucco avrebbe chiesto alle tv locali di organizzare un confronto televisivo con il solo Possamai senza il coinvolgimento di nessun altro candidato in corsa in viste delle elezioni del 14-15 maggio.

“Rucco vuole creare una realtà virtuale nel quale tutti gli altri candidati scompaiono nel tentativo di rappresentare se stesso come l’unico rappresentante del centrodestra.

Poi secondo me c’è un’altra verità oltre ai suoi tatticismi:

Rucco non vuole confrontarsi con me o con Zoppello perché sa perfettamente che non può raccontare balle e che noi rappresentiamo lo sfaldamento della sua maggioranza e il fallimento della sua amministrazione”.

Deve andare a scuola di democrazia!

Vicenza, 07 marzo 2023

Claudio Cicero