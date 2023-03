Città di Thiene: le iniziative per l’otto marzo (e per tutto l’anno)

Lo Sportello Donna raddoppia i giorni di apertura per tutto l’anno

«Nella settimana in cui ricordiamo la Giornata Internazionale della Donna – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Savio – il Comune promuove alcune interessanti iniziative rivolte alle donne, e non solo, per festeggiare la ricorrenza dell’Otto Marzo. Le difficoltà e la ricchezza dell’universo femminile vogliono essere, tuttavia, costantemente al centro dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale, e non solo per un giorno o un breve periodo. Per questo – continua Savio – abbiamo deciso di raddoppiare i giorni settimanali di apertura dello Sportello Donna: è il dono speciale che abbiamo pensato di offrire quest’anno, per una vicinanza e un sostegno ancora più intensi».

La prima iniziativa della settimana è la serata ad ingresso libero dal titolo Salute a tavola. Donne in menopausa che si terrà martedì 7 marzo 2023 alle ore 20.30 all’Auditorium Città di Thiene-Fonato con Emiliana Giusti, medico dietologo, specialista in Scienze dell’Alimentazione e divulgatrice scientifica. Conduce la serata l’assessora Anna Maria Savio.

Quindi sabato 11 marzo 2023 alle ore 18.30 in piazza Chilesotti si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo Strie Fire Show, a cura di un gruppo di artiste specializzate in spettacoli coreografici con il fuoco per una proposta rivolta a tutti.

L’evento è promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità insieme allo Sportello Donna:

«La proposta di questo spettacolo – affermano le operatrici del Servizio gestito dalla Cooperativa Sociale Con Te – nasce dal desiderio di promuovere modelli femminili di cooperazione e crescita sia personale sia collettiva e dare spazio all’immaginazione».

Aggiungono le partecipanti al gruppo volontarie: «Il binomio Donne e Fuoco per noi significa luce, calore e forza».

La grande novità di questo Otto Marzo è l’ulteriore ampliamento dei giorni di accesso dello Sportello Donna di Thiene: il servizio è aperto, d’ora in poi, il lunedì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Restano invariati il numero di telefono, mob. 3351700671, e la email, sportellodonnathiene@comune.thiene.vi.it.

È possibile accedere allo Sportello senza appuntamento durante gli orari indicati nella sede in Galleria Garibaldi n.35 e in altri orari, previo appuntamento.

Il gruppo volontarie, che oggi conta circa 35 partecipanti e sostiene l’attività dello Sportello, lancia la nuova campagna informativa, creata con l’occasione della Giornata dell’8 marzo: sono state realizzate locandine con il messaggio Ama Vivi Sogna, distribuite nei negozi con la collaborazione della ConfCommercio di Thiene.

«L’Amministrazione Comunale – conclude Anna Maria Savio –

sta anche portando avanti l’impegno di sensibilizzare alle tematiche di genere i ragazzi e ragazze attraverso l’attività condotta negli Istituti scolastici superiori. L’obiettivo è agire sulla prevenzione e dare la possibilità agli adulti di domani di relazionarsi tra i generi con reciprocità, nella valorizzazione delle rispettive risorse».

Dal 2015 ad oggi sono state circa 250 le donne che si sono rivolte al servizio per richieste di sostegno, orientamento al lavoro, difficoltà relazionali e familiari.

Lo Sportello Donna è un centro di ascolto per donne italiane e straniere rivolto a tutto il territorio, risponde a richieste di vario tipo, informazioni, primo orientamento al lavoro, richieste di supporto per disagio personale nelle varie età della donna, problematiche legate all’autostima e a difficoltà relazionali.

Grazie al gruppo volontarie lo Sportello Donna si occupa di sensibilizzare la comunità riguardo a tematiche di genere, creare occasioni di incontro e confronto, promuovere una cultura di pari opportunità.

Il Servizio fa parte della Rete Antiviolenza Alto-vicentino, rete di sostegno efficace qualora una donna, con o senza figli, chieda aiuto in situazione di violenza domestica.

Fonte: Comune di Thiene