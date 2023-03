Sabato 25 marzo l’inaugurazione dei nuovi laboratori di Meccanica 4.0 e di Elettromeccanica – Automazione – Cfp Trissino verso il 2030

Sabato 25 marzo, a partire dalle ore 9.30, presso la Scuola di Formazione Professionale Cfp Trissino in via Giovanni XIII verranno inaugurati i nuovi laboratori di Meccanica 4.0 e di Elettromeccanica – Automazione. Durante la mattinata, denominata “Cfp Trissino 2030”, proprio per indicare quanto la scuola abbia come obiettivo principale uno slancio continuo verso il futuro, verranno inaugurati e sarà possibile visitare i nuovi spazi laboratoriali a disposizione degli allievi.

Il nuovo spazio di Elettromeccanica-Automazione e quello di Meccanica all’interno dell’Officina Macchine Utensili, sono il risultato finale di alcuni importanti interventi di ammodernamento dei precedenti laboratori. In un’ottica di miglioramento dell’offerta formativa, quindi, i laboratori sono stati dotati delle più moderne attrezzature grazie alla generosità e all’impegno di fare rete di alcuni imprenditori e aziende locali – Caoduro Impianti Srl, Marchiol Spa e Gemata Spa per il laboratorio di Elettromeccanica-Automazione; Nuova Franco S.r.l. di Giampietro Franco e Pizeta S.r.l. di Peron Roberto e Zerbato Rolando, Banca delle Terre Venete, Vero Solutions Srl, Hexagon, Umtools Srl Utensili per quello di Meccanica 4.0 – e a un bando di finanziamento del 2021 per Laboratori Professionalizzanti di Scuola Centrale di Formazione.

“L’invito è di venire a visitare questi nuovi laboratori –

commenta il Direttore del Cfp Trissino Claudio Meggiolaro – dove gli allievi potranno mettere in pratica gli aspetti teorici delle materie di studi, proiettandosi nei lavori di domani. I nuovi spazi sono dotati di strumenti innovativi e di ultima generazione, come quelli che gli allievi troveranno nel mondo del lavoro e delle professioni”. Il nuovo laboratorio dell’Officina Macchine Utensili si propone come polo formativo di eccellenza in ambito meccanico.

Il laboratorio è stato dotato di un parco macchine CNC di eccellenza: si tratta di un centro di lavoro verticale con 4 assi e di un tornio completo di utensili motorizzati, il tutto di ultima generazione, così come tutte attrezzature in uso; di 8 simulatori per la programmazione CAM delle macchine CNC.

Una macchina di misura 3D automatica compone la parte di Metrologia e Controllo, mentre a completamento della dotazione del laboratorio è stato installato un sistema gestionale che conferisce a pieno titolo la denominazione di “Meccanica 4.0”. Il laboratorio di progettazione CAD-CAM, attiguo all’officina, con 24 postazioni dotate di software 2D e 3D professionali, permetterà ai ragazzi di esercitarsi in un ambiente altamente specializzato.

Il tutto grazie a una cordata di imprese e imprenditori locali che,

con lungimiranza, hanno contribuito alla sua implementazione credendo nell’importanza di un ambiente di apprendimento innovativo in linea con il presente rivolto al futuro.

Nel nuovo laboratorio di Elettromeccanica-Automazione, invece, trovano posto diverse tecnologie digitali di ultima generazione e attrezzature di robotica innovativa come manipolatori, droni, bracci antropomorfi, postazioni di lavoro per le esercitazioni pratiche sul cablaggio, banchi per il collaudo e i più avanzati software e hardware presenti nel settore.

Nuovi spazi all’avanguardia, che sono un prezioso tassello nel percorso virtuoso che sta dotando Cfp Trissino di laboratori sempre più attrezzati e innovativi nell’ottica di un miglioramento continuo, per garantire una formazione sempre più di eccellenza.

Trissino, 15 marzo 2023

Fonte CFP Trissino