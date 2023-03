Come prepararsi? – CCIAA Vicenza: organo di controllo per le srl

Questo il tema del webinar gratuito organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza per mercoledì 29 marzo

Tra le novità normative più rilevanti per le imprese previste

per il 2023 vi è certamente l’obbligo di provvedere, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio 2022 alla nomina di un organo di controllo o di un revisore per tutte le società a responsabilità limitata che, nei due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri: 4 milioni di euro di totale dell’attivo di bilancio, 4 milioni di euro di vendite, oppure 20 dipendenti occupanti in media.

Per fornire a imprese e professionisti del territorio tutte le informazioni utili per adeguarsi alla nuova normativa, la Camera di Commercio di Vicenza organizza per mercoledì 29 marzo a partire dalle 15.00 un webinar gratuito dal titolo “Organo di controllo obbligatorio per le srl: come prepararsi?”.

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza (ODCEC) e con il Collegio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa e rientra nell’ambito del ciclo di incontri di approfondimento organizzati dalla Camera di Commercio di Vicenza in partnership con Il Sole 24 Ore.

Durante il webinar saranno analizzati gli orientamenti

sia giurisprudenziali che del Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie in tema di sistema di controlli delle Società a responsabilità limitata e sarà illustrato il ruolo e i compiti di collegio sindacale, revisore unico e revisore legale.

Dopo i saluti istituzionali di Giorgio Xoccato, presidente della CCIAA di Vicenza, e di Margherita Monti, presidente ODCEC di Vicenza, interverranno Francesca Boschetti (notaio, presidente del Collegio notarile dei distretti uniti di Bassano del Grappa e Vicenza) e Roberto Montemezzo (dottore commercialista, presidente della Commissione di Studio per i principi di revisione dell’ODCEC di Vicenza). Moderatore dell’incontro sarà Michele Marchetto Segretario Generale della CCIAA Vicenza).

Il webinar è accreditato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza e dal Consiglio Nazionale del Notariato, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

Per informazioni e iscrizioni:www.vi.camcom.it oppure urp@vi.camcom.it

