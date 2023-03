CCIAA Vicenza: espropriati per la TAV, consulenze gratuite

Consulenza gratuita della Borsa Immobiliare della Camera di Commercio – CCIAA Vicenza: espropriati per la TAV – Per le famiglie e le imprese che necessitano di trovare una nuova abitazione o una nuova sede

Una consulenza gratuita per le famiglie e le aziende vicentine che, essendo oggetto della procedura di esproprio per la realizzazione della TAV, si trovano nella necessità di cercare una nuova abitazione o una nuova sede.

A offrire il servizio è la Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di Vicenza,

in collaborazione con FIMAA e FIAIP (le principali associazioni degli agenti immobiliari rappresentate nel Comitato Esecutivo della Borsa Immobiliare).

Per beneficiarne sarà sufficiente collegarsi al sito www.borsaimmobiliarevicenza.it e quindi compilare il modulo online per la richiesta di “consulenza gratuita”, indicando “TAV” nell’oggetto della domanda.

La consulenza sarà poi fornita dagli agenti immobiliari accreditati alla Borsa Immobiliare di Vicenza soci di FIMAA e FIAIP, che risponderanno via e-mail oppure fissando un appuntamento presso la sede della Camera di Commercio.

I possibili temi oggetto della consulenza gratuita possono essere diversi: le regole della compravendita immobiliare, le modalità di effettuazione delle perizie di stima, informazioni sul mercato immobiliare della provincia di Vicenza, la tassazione e le imposte sugli immobili, la normativa sulle transazioni immobiliari e sulle locazioni, le altre norme del codice civile in riferimento agli immobili e alla mediazione immobiliare.

Inoltre saranno a disposizione

anche dei mediatori creditizi, anche in questo caso soci di FIMAA e FIAIP, per una prima consulenza sull’eventuale richiesta di un mutuo per l’acquisto della nuova abitazione o della nuova sede aziendale.

Comunicato stampa n.4 – 3 marzo 2023

Ufficio Stampa CCIAA di Vicenza – Giovanni Bregant