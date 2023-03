Inaugurazione del mercato di Campagna Amica alla Tipicoteca di Castegnero alla presenza delle autorità mercoledì 29 marzo alle ore 15.30 nella Tipicoteca di Castegnero in Via del Progresso n. 32 a Ponte di Castegnero (di fronte alla farmacia) – Castegnero: “Consuma locale, scegli la filiera corta”

Con il motto “Consuma locale, scegli la filiera corta”, mercoledì 29 marzo alle ore 15.30, in un luogo simbolo della territorialità e delle eccellenze locali, la Tipicoteca di Castegnero, verrà inaugurato il mercato di Campagna Amica Vicenza, che sarà operativo in Via del Progresso n. 32 a Ponte di Castegnero, di fronte alla farmacia, tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 19.00.

“È la forma più diretta e trasparente di dialogo e scambio tra produttori e consumatori – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – il mercato, infatti, consente un confronto immediato, senza intermediari e, soprattutto, ha alle spalle cultura e tradizioni, che si tramandano di generazione in generazione e tra i territori”.

Orgoglioso di aver portato a compimento questo tragurardo il sindaco di Castegnero, Marco Montan: “Essere arrivati all’utilizzo della Tipicoteca secondo gli obiettivi dell’Amministrazione è un grande risultato. Con il mercato di Campagna Amica diamo risalto alle nostre eccellenze, ai prodotti tipici del territorio, dai bisi al tartufo, dall’olio e vino alla ciliegia.

L’ubicazione della Tipicoteca è strategica, di facile accesso dalla provinciale Riviera Berica e lungo la pista ciclabile E7 Riviera Berica, dotata di ampio parcheggio. La speranza che i cittadini dell’Area Berica siano fruitori della struttura in modo di fare la spesa acquistando prodotti di alta qualità, che fanno bene dal punto di vista alimentare e nutrizionale e soprattutto aiutano la filiera corta del territorio”.

Interverranno:

Consigliere regionale Milena Cecchetto

Consigliere regionale Silvia Maino

Consigliere regionale Marco Zecchinato

Presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin

Sindaco di Castegnero Marco Montan

Presidente provinciale di Coldiretti Vicenza Martino Cerantola

Direttore di Coldiretti Vicenza Simone Ciampoli

Presidente di Campagna Amica Vicenza Raffaele Cogo

Fonte Matteo Crestani Giornalista