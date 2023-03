Caritas Diocesana, incontro online: Scintille di speranza tra le macerie

La situazione dei terremotati in Turchia e Siria attraverso le testimonianze di chi opera in quelle zone in un incontro online, Scintille di speranza tra le macerie

Mercoledì 15 marzo 2023, alle 20.30,

le Caritas della Delegazione Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto) organizzano l’incontro online “Scintille di speranza tra le macerie”, un momento di riflessione e testimonianza sulla situazione drammatica dei terremotati in Turchia e Siria. Interverranno Laura Stopponi, responsabile dell’Ufficio Europa di Caritas Italiana, Alessandro Cadorin e Danilo Feliciangeli, operatori di Caritas Italiana impegnati rispettivamente in Turchia e Siria, e Giulia Longo, della Rete Caritas attiva in questa emergenza.

Le Caritas diocesane del Nord-Est propongono questo incontro per far conoscere la situazione in atto e le iniziative programmate per affrontare l’emergenza, quali sono le necessità e le criticità e come sostenere le attività in corso.

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta dal sito www.caritastarvisina.it oppure dal canale YouTube della Caritas Tarvisina (link diretto all’evento: https://youtube.com/live/KU293azJuEY).

Come donare per l’emergenza

Gli interventi di Caritas Italiana nelle aree terremotate possono essere sostenuti attraverso Caritas Diocesana Vicentina. Le donazioni vanno inviate – specificando la causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” – all’Associazione Diakonia onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana Vicentina:

a mezzo assegno bancario o circolare;

versamento sul c/c postale n. 29146784;

bonifico bancario sul c/c Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332 intestato a Associazione Diakonia Onlus presso Banca Popolare Etica – filiale di Vicenza.

Detraibilità fiscale

Detrazione ex art. 83, c. 1 del D.Lgs 117/2017 (30% fino a 30.000 euro). La detrazione è consentita solo se il pagamento è tracciato (tramite banche, uffici postali o altri sistemi di pagamento tracciati).

Deducibilità fiscale

Deducibilità prevista dall’art. 83, 2 c. 2 del D.Lgs 117/2017 (erogazioni agli ETS deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato).

Attenzione:

per consentire all’Associazione Diakonia onlus di comunicare la donazione ricevuta all’Agenzia delle Entrate (adempimento previsto per le dichiarazioni fiscali precompilate), chiediamo di fornire i seguenti dati fiscali: cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del donatore, scrivendo una mail a diakonia@caritas.vicenza.it.

Fonte: Caritas Diocesana Vicentina

Vicenza, 10 marzo 2023