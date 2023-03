Dall’Eurolega al campionato, Schio domani in campo a San Giovanni Valdarno

Nemmeno a 48 ore di distanza dalla supersfida di Eurolega a Valencia, il Famila Wuber Schio deve già pensare al campionato ed in particolare alla trasferta a San Giovanni Valdarno che il calendario ha piazzato proprio tra gara 2 e gara 3 dei quarti di finale di Eurolega. Si gioca infatti domani alle ore 18 – Dall’Eurolega al campionato

Una trasferta davvero difficile

perché le orange sono volate direttamente da Valencia a Roma per poi risalire in Toscana, tutto senza sosta.

Complicata anche sotto l’aspetto mentale perché concentrarsi su una partita di campionato a poche ore dalla decisiva gara 3 di Eurolega non sarà facile.

Fondamentale sarà il lavoro dello staff tecnico nella rotazione delle giocatrici, e dello staff sanitario nell’aiutare le orange a smaltire le fatiche di ieri sera ed affrontare al meglio questi 40’ di campionato.

Le avversarie

Penultima in classifica con 8 punti, San Giovanni Valdarno è certa di affrontare i playout nella post season. All’andata fu straripante vittoria orange per 105-44, ma ora qualcosa per le toscane è cambiato: alle vittorie con Lucca e Brixia hanno fatto seguire successi meno pronosticabili con San Martino e Moncalieri.

In settimana si è unita alla squadra Brezinova (essendo Krivacevic ferma ai box) in un giro di straniere che ha coinvolto Varga e Whitted (in Toscana fino a inizio novembre), Krivacevic, Paulsson e Koizar arrivate tutte in corsa. Giocatrice da attenzionare è sicuramente Garrick, vera trascinatrice della Bruschi con 18,5 punti, 6,7 rimbalzi e 2 assist. Attenzione anche all’estro di Tassinari che sa esaltare le sue qualità nelle gare più difficili.

Arbitri

Fabio Ferretti di Nereto (TE)

Christian Mottola di Taranto (TA)

Mirko Picchi di Ferentino (FR)

Dall’Eurolega al campionato – Dove vedere la partita

Diretta streaming esclusiva su LBFTV

Fonte Beretta Famila Schio