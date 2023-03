Caldogno: oltre 200 chili di rifiuti raccolti nella Giornata Ecologica

Si è costituito il gruppo PuliAmo Caldogno, si terrà una raccolta rifiuti ogni mese

L’amore per l’ambiente e in particolare per il proprio territorio sta coinvolgendo sempre più persone a Caldogno. L’ultima edizione della Giornata Ecologica ha portato a grandi risultati, con la partecipazione dell’amministrazione comunale, delle associazioni e di numerosi privati cittadini: oltre 200 i chili di rifiuti che sono stati raccolti dai volontari, che hanno costituito un apposito gruppo per rendere sempre più efficace questa attività di volontariato in favore della comunità.

«Il nome del gruppo è PuliAmo Caldogno – spiega l’assessore all’ambiente, Paolo Meda -. Siamo molto soddisfatti per la sensibilità che stanno dimostrando i cittadini di Caldogno sui temi ambientali. Intendiamo proseguire su questa strada, ripetendo queste raccolte una volta al mese fino a giugno, per poi ripartire in settembre».

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Caldogno (VI)

Caldogno – 30 marzo 2023