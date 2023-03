Domenica 2 aprile Familybrick nella sala Ex Enal a Caldogno – gara di costruzioni Lego ad iscrizione gratuita per squadre da 2 a 8 persone

Una giornata dedicata alle costruzioni con i mattoncini Lego per stare insieme, divertirsi e mettere alla prova le proprie abilità.

Tutto è pronto alla Sala Ex Enal in piazza Bruno Viola per : domenica 2 aprile dalle 10 di mattina fino alla sera si svolgeranno cinque turni di gare di costruzioni (i successivi cominceranno alle 11.30, alle 14.30 alle 16 e alle 17.30) aperte a gruppi composti da un minimo di 2 a un massimo di 8 persone per squadra.

Ogni turno si articolerà in 45 minuti dedicati alle costruzioni, più 15 per la valutazione.

Grazie al contributo offerto dal Comitato Genitori, la partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti: è sufficiente inviare un messaggio whatsapp al numero 3804654375 indicando nominativo e orario scelto per la gara.

Gli autori dei progetti più belli riceveranno in omaggio dei bellissimi set di costruzioni.

L’evento è organizzato dal Comitato Genitori, dall’assessorato all’istruzione e dalla Pro Loco Caldogno in collaborazione con Nordestbrick.

«Non c’è altro gioco capace di scatenare creatività e fantasia più di quello delle costruzioni – commenta l’assessore all’istruzione Rita Franco –. Un sentito grazie al comitato genitori e alla Pro Loco».

Caldogno – 28 marzo 2023

Fonte Francesco Guiotto