Brendola: Villa Vescova, laboratorio didattico per bambini sui simboli della Pasqua

Ed è proprio al limite del Castrum Romano che sorge Villa Vescova (ex Villa Veronese) in una delle zone più antiche di Brendola. Nel medioevo qui risiedeva il Vescovo Conte, che aveva nella rocca sovrastante il suo punto di avvistamento e il suo rifugio in caso di scorribande nemiche. La villa è da sempre denominata “La Vescova”, probabilmente perché nel Cinquecento, prima del Concilio di Trento, era ancora abitata dai vescovi. Tra il XVI e il XVII secolo abitazione e terreno divennero proprietà privata; intorno agli anni Quaranta del Novecento la proprietà passò a Ugo Veronese, che decise di rimettere a nuovo tutta la costruzione, affidando i lavori all’architetto Dal Conte, già conosciuto per alcuni importanti restauri nella città di Vicenza.

La parte padronale centrale, piuttosto semplice,

venne arricchita con motivi architettonici neoclassici e si decise di mantenere la doppia scalinata che porta dal cortile al parco di fronte alla villa, luogo riparato e protetto che favorisce la crescita di ulivi che ancora oggi si possono ammirare. Fu conservato anche un pregevole passaggio sovrastato da un arco, che collegava la villa con il parco retrostante e che ancora oggi conferisce un’aria pittoresca al luogo. Ugo Veronese non ebbe figli e alla sua morte lasciò la villa alla moglie. Non avendo eredi, la Signora Veronese alla sua morte lasciò la sua dimora alla Diocesi di Vicenza che, memore di vicissitudini antiche, aveva dimostrato sempre ammirazione ed interesse per il luogo.

Ed è proprio la Diocesi ad aver affidato la gestione della villa all’Associazione Diakonia Onlus, ente gestore dei servizi-segno di Caritas Diocesana Vicentina, per l’attuazione del progetto “Coltivare la speranza”.

