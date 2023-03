Brendola: nuova visita guidata alla Rocca dei Vescovi

Doppio tour, il 19 marzo, per ri-conoscere alcuni luoghi e monumenti significativi di Brendola

Visto il successo della prima edizione, lo staff di Villa Vescova, in collaborazione con la Pro Loco e l’Unità Pastorale di Brendola, propone una nuova visita guidata alla scoperta della Rocca dei Vescovi, della chiesa di San Michele e della stessa Villa Vescova, nel territorio comunale di Brendola.

L’appuntamento è domenica 19 marzo con un doppio tour: il primo turno con ritrovo alle 9.45 e partenza alle 10, il secondo con ritrovo alle 14 e partenza alle 14.15.

Le visite si pongono come obiettivo la conoscenza e valorizzazione del territorio che circonda Villa Vescova, considerata come un luogo in dialogo con la storia locale, accessibile alla cittadinanza e attivo tramite proposte in collaborazione con le associazioni locali e con la parrocchia di San Michele. Una proposta nata anche con l’intento di approfondire alcuni argomenti e temi poco trattati, per ri-conoscere e dare nuovo significato a luoghi e monumenti spesso frequentati.

Il ritrovo per la partenza dei tour guidati è in Villa Vescova, in via F. Marzari 2 a Brendola: parcheggi in Piazza del Popolo (davanti alla chiesa di San Michele) o nel parcheggio pubblico situato tra via Roma e via Zanella.

I posti per partecipare sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro il 17 marzo 2023, telefonando dalle 8.30 alle 12, dal lunedì al venerdì, allo 0444 1270209.

Per l’attività è richiesto un contributo libero.

Per chi avesse difficoltà a percorrere a piedi il tratto da Villa Vescova alla rocca, esiste la possibilità di raggiungere quest’ultima in auto.

A fine visita è previsto un piccolo ristoro in Villa, organizzato dalla Pro Loco.

In caso di maltempo, la visita sarà rinviata a data da destinarsi.

Fonte: Ufficio stampa Caritas Diocesana Vicentina