Una serata memorabile per il Beretta Famila Schio che doma una combattiva Valencia per 75-63 in una partita dai due volti. – Beretta stellare, regola Valencia 75-63 in gara 1 dei quarti

Ad un primo tempo solido e concreto, fa da contraltare un terzo quarto da dimenticare ma la reazione orange arriva nel momento decisivo con Ndour e vale la vittoria in gara uno dei quarti di finale.

Un PalaRomare meravigliosamente pieno e caldissimo ha giocato un ruolo decisivo nell’aiutare il Beretta a cogliere questa fondamentale vittoria in una serata poco prolifica al tiro per tante specialiste come Howard, Sottana, Keys. Il lavoro di squadra, però, è stato ottimo: 39 a 29 i rimbalzi, 21 a 12 gli assist, 96 a 57 la valutazione finale complessiva.

Un primo tempo convincente

Inizio spettacolare con le triple di Romero e Verona ad accendere la gara: il Beretta riesce a mandare a segno tutto il quintetto nei primi 11 punti della contesa mentre Valencia si affida prima a capitan Casas e poi a Cox, entrata dalla panchina. Di Mabrey il primo break (15-7), di Ndour la tripla del massimo vantaggio: 20-12 al decimo.

Il secondo quintetto orange fatica a contenere difensivamente gli attacchi delle ospiti che con Salvadores e Casas si riportano a meno otto costringendo coach Dikaioulakos al timeout dopo 3 minuti: 24-20.

Schio trova con più continuità il gioco in area delle lunghe (Sventoraite, Keys e Ndour) e con la tripla di Verona tocca il massimo vantaggio sul 33-24. Piccolo blackout orange con Carrera, Romero e Buenavida che in un amen fanno meno tre; ma con altrettanta velocità arriva il contro break Famila che manda le squadre al riposo lungo sul 40-33.

Dalle stelle alle stalle…e di nuovo alle stelle

Nel terzo quarto cambia tutto: il Beretta rientra molle e patisce tutto l’agonismo delle ospiti che giocano con più leggerezza e ritrovano subito entusiasmo: Mestdagh con la tripla interrompe il primo break, ma l’inerzia è tutta spagnola. Al 25’ Cox sorpassa, e poco dopo regala il massimo vantaggio dalla lunetta: 45-51.

A Schio riesce tutto difficile e aleggia un clima di sfiducia ma il rientro di Mabrey scuote gli ultimi minuti del quarto: 7 punti in fila e svantaggio praticamente recuperato sul 55-56.

Il Beretta approccia l’ultima frazione con maggiore solidità difensiva ma in attacco i buoni tiri costruiti continuano a non entrare, e Mabrey nella foga di un rimbalzo offensivo commette il suo quarto fallo personale: 57-61 ospite.

Nel momento di massima difficoltà Astou Ndour si carica la squadra sulle spalle: due canestri in serie per il pareggio, Sottana per il sorpasso e poi una grandine di punti sulle spagnole che arrancano, 16 punti consecutivi e non ci prendono più.

Il PalaRomare, caldissimo per tutta la sera, anche e soprattutto nei momenti più difficili, esplode di gioia e si lascia andare ai festeggiamenti. Il Beretta vince gara uno 75-63, mantiene inviolato il proprio campo, e fa un primo passo importante verso le Final 4.

Venerdì alle 19 a Valencia gara due che Schio vuole rendere già decisiva.

Beretta Famila Schio – Valencia Basket 75-63 (20-13, 40-33, 55-56)

Beretta Famila Schio: Mabrey 20, Bestagno 4, Mestdagh 5, Sottana 4, Sivka ne, Verona 9, Howard 4, Sventoraite 4, Crippa 0, Keys 4, Penna ne, Ndour 21

Valencia Basket: Buenavida 2, Salvarodes 10, Casas 9, Romero 15, Lamana 1, Dju ne, Carrera 5, Cox 14, Gulich 4, Burdick 3