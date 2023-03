Un traguardo rincorso per anni, una serie infinita di porte chiuse in faccia ai quarti di finale. Il momento che tutta Schio aspettava è arrivato, ed è un mix di emozioni indescrivibili – Beretta Famila: abbiamo fatto la storia! Siamo alle Final 4 di Eurolega!

Il Beretta Famila è alle Final 4 di Eurolega. Un sogno così lungo che ancora fatichiamo a realizzare perché è di una bellezza sconvolgente.

Con la vittoria per 62-53 su Valencia, Schio chiude l’Eurolega al PalaRomare da imbattuto, un altro traguardo storico. È stata una serata vissuta in apnea da tutta la città che ha risposto in maniera meravigliosa a questo evento incredibile: il PalaRomare sold out e caldo come non mai si è confermato un fattore decisivo per la vittoria di questi quarti di finale.

Un successo nato da una difesa granitica che ha concesso 31 punti nel primo tempo e la miseria di 22 punti nei secondi 20 minuti di gioco. Una serata di enorme sacrificio per tutte le orange che hanno fatto quadrato, non hanno mai permesso il rientro definitivo delle avversarie e hanno azzannato la giugulare della partita ancora una volta nel momento clou del quarto periodo.

Un primo tempo sontuoso

C’è davvero tanta tensione nell’aria e Mabrey la fa esplodere tutta con la prima tripla di gara, seguita a ruota da Ndour e Cox: 8-8. La gara viaggia sui ritmi dell’equilibrio: Carrera (già in doppia cifra) segna in contropiede l’11-14 ma Verona, con due splendidi movimenti in post basso risponde per il 17-16 scledense. Di Keys la quarta tripla di serata mentre ai liberi Howard manda le squadre al primo riposo sul 21-20.

Sventoraite fa la voce grossa sotto canestro costringendo presto Burgos al timeout sul primo vantaggio pieno di casa: 28-23. Valencia ne esce bene con un break di 6-0 che costringe anche Dikaioulakos a fermare il gioco. Il Beretta mescola le carte e trova ora con continuità le proprie lunghe: Keys e Ndour segnano gli ultimi 11 punti orange per il 39-31 di fine primo tempo.

Difese serrate ma il sogno diventa realtà

Come in gara uno, Valencia rientra in campo con una difesa asfissiante tenendo il Famila ad una miseria di 9 punti in 10 minuti. Anche le padrone di casa, però, rendono la vita difficile alle avversarie che di punti ne segnano 14 e 12 di questi portano la firma di capitan Casas. Schio è bravo con Ndour prima e poi con la tripla di Mestdagh a non permettere mai alle avversarie di pareggiare: 48-45 alla penultima sirena.

Potrebbe impattare Carrera subito ma non completa il gioco da 3 punti così, dopo 3 minuti di apnea sono Keys, Bestagno e Howard a sbrogliare la matassa: 53-47. In contropiede Romero trova la seconda tripla di serata delle ospiti (2/19 dall’arco) ma Howard con cinismo e poi Keys dalla distanza fanno più sette. Valencia trova un piazzato di Carrera ma tutti i successivi tentativi si infrangono sul muro difensivo scledense: di Ndour e Howard le ciliegine sulla torta. Le spagnole non ci credono più, il cronometro scorre ed il PalaRomare esplode nella festa più attesa di tutte: il Beretta conquista per la prima volta nella sua storia le Final 4 di Eurolega!

Beretta Famila Schio – Valencia Basket 62-53 (21-20, 39-31, 48-45)

Beretta Famila Schio: Mabrey 7, Bestagno 1, Mestdagh 3, Sottana 0, Sivka ne, Verona 4, Howard 11, Sventoraite 5, Crippa ne, Keys 14, Penna ne, Ndour 17

Valencia Basket: Torrens 4, Ouvina 0, Buenavida 0, Salvadores 3, Casas 15, Romero 7, Lamana ne, Dju ne, Carrera 17, Cox 3, Gulich 2, Burdick 2

Fonte Beretta Famila