Bentornati Agada e Jazu

E arrivata nuovamente nel vicentino, dopo avere svernato nei pressi dell’ aeroporto di Reggio Emilia, Agada il rarissimo esemplare di Ibis eremita del progetto europeo “Life 20 Reason for Hope Bentornato ibis.”

E ritornata con un incredibile memoria storica perlustrando gli stessi luoghi che già conosceva e aveva frequentato.

A Montemezzo di Sovizzo dove aveva già trascorso lo scorso inverno assieme ad altri 2 esemplari, Luna e Karl ripartendo per l‘aeroporto A. Ferrarin di Thiene per una breve sosta per poi planare all’ aeroporto “Romeo Sartori” di Asiago e fermandosi nella zona del Laiten dove aveva il suo dormitorio preferito.

Mentre la migrazione è in corso con quasi tutti gli esemplari dotati di trasmettore GPS nei nostri cieli a Valdagno appare anche Jazu che è partito dalla zona del Camp Darby di Pisa verso il suo viaggio per Burghausen a sud della Germania.

Jazu e il primo ibis eremita selvatico d’Europa.

E nato nel 2011 ed e stato il primo ibis a imparare il corridoio migratorio dal suo conspecifico, il primo dopo 4 secoli a tracciare da solo una rotta migratoria dall’Austria all’Italia attraversando le Alpi nel 2013.

La notizia fece il giro d’Europa della sua eccezionale impresa, che questi uccelli sono in grado di migrare autonomamente.

Dal 2015 si riproduce con successo ogni anno. Grazie a questo progetto partito nel 2014 dai ricercatori austriaci del Waldrappteam, attualmente sono circa 195 esemplari migratori in tutto il mondo.

L’obiettivo, attraverso la migrazione guidata da parte dell’uomo e di raggiungere una popolazione autonoma sufficiente di ibis calvi settentrionali di 350/400 esemplari in 4 colonie riproduttive in Baviera in grado di ridare a loro una nuova possibilità di vita.

Bentornati Ibis!!!!

Foto Agada ad Asiago

Fonte : Pianezzola Dino, Nbi migration bentornato Ibis