Opportunità di mercato in Benelux per l’agroalimentare vicentino

Questo il tema del webinar organizzato per giovedì 16 marzo da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con le Camere Italiane in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online

Per le aziende dell’agroalimentare vicentino, Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, organizza per giovedì 16 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, un webinar sulle opportunità commerciali in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo per i prodotti food & beverage.

L’incontro vedrà la partecipazione di Paola Maio, responsabile dell’Ufficio Business Development della Camera di Commercio Belgo-Italiana; Claudia Falaschi, responsabile dei Servizi Promozionali della Camera di Commercio Italo-Lussemburghese; e Nicoletta Brondi, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per l’Olanda.

Sulla base delle manifestazioni di interesse che emergeranno anche in seguito al webinar, Made in Vicenza valuterà la possibilità di organizzare nel corso dell’anno la visita a Vicenza di un gruppo di buyers del settore provenienti dall’area del Benelux.

Per informazioni e iscrizioni: Made in Vicenza, tel. 0444 994758 oppure info@madeinvicenza.it

Comunicato stampa n.1 – 6 marzo 2023

