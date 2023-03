Al via le giornate di orientamento universitario in programma dal 2 marzo al 30 marzo 2023 – Bassano: Università In-Formale

Ai blocchi di partenza l’evento “Università In-formale”, proposto dai 23 Assessori alle Politiche Giovanili dei 23 comuni del Distretto 1 e coordinato dall’Ufficio Informagiovani e Città del Comune di Bassano del Grappa.

“Un appuntamento che torna – spiega l’assessore Mariano Scotton –

perché siamo convinti che in un momento così importante per i nostri giovani, come quello della scelta del percorso di studi che ne caratterizzerà il futuro, è importante offrire la più ampia informazione possibile del ventaglio di opportunità formative che si apre davanti a loro.

Vogliamo dare una possibile risposta alle attese e ai desideri dei nostri giovani, perché possano concretizzare il futuro professionale dei loro sogni o, per quanti non avessero ancora le idee chiare, quanto meno offrire degli strumenti per potersi meglio orientare”.

L’Amministrazione comunale, in stretta sinergia con i Comuni aderenti, i Dirigenti e gli insegnanti referenti degli Istituti d’Istruzione Superiore del territorio propone pertanto una serie di incontri online, distribuiti nel periodo che va dal 2 marzo al 30 marzo, dedicati all’orientamento universitario.

I giovani avranno la possibilità di avvicinarsi alle università del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Lombardia: una opportunità non solo per chi inizierà il percorso universitario il prossimo anno, ma anche a chi desidera avere informazioni per future scelte.

Il servizio che viene offerto ai ragazzi e alle famiglie è organizzato tramite videoconferenze e saranno fornite informazioni utili all’orientamento o a chiarire gli ultimi dubbi prima dell’iscrizione.

L’unico incontro in presenza sarà con l’Università degli Studi di Trento e si terrà presso il Liceo “Jacopo Da Ponte martedì 14 marzo 2023 dalle 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 6 al 12 marzo).

Il calendario deli incontri è riportato qui di seguito.

Università degli Studi di Padova : martedì 7 marzo 2023 dalle 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 27 al 5 marzo).

: martedì 7 marzo 2023 dalle 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 27 al 5 marzo). IUAV : martedì 21 marzo dalle 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 13 al 19 marzo).

: martedì 21 marzo dalle 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 13 al 19 marzo). Università Ca’ Foscari Venezia : giovedì 9 marzo 2023, dalle ore 15 alle ore 16.30 (iscrizioni aperte dal 27 febbraio al 5 marzo).

: giovedì 9 marzo 2023, dalle ore 15 alle ore 16.30 (iscrizioni aperte dal 27 febbraio al 5 marzo). Università degli Studi di Udine : mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 15 alle ore 16.30 (iscrizioni aperte dal 6 al 12 marzo).

: mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 15 alle ore 16.30 (iscrizioni aperte dal 6 al 12 marzo). Università degli Studi di Trieste : mercoledì 22 marzo 2023 dalle ore 15 alle ore 16.30 (iscrizioni aperte dal 13 al 19 marzo).

: mercoledì 22 marzo 2023 dalle ore 15 alle ore 16.30 (iscrizioni aperte dal 13 al 19 marzo). Accademia di Belle Arti Di Brescia Santa Giulia : giovedì 30 marzo 2023 dalle 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 20 al 26 marzo).

: giovedì 30 marzo 2023 dalle 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 20 al 26 marzo). Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Vicenza – SSML di Vicenza: giovedì 23 marzo 2023 dalle ore 15 alle ore 16.30 (iscrizioni aperte dal 13 al 19 marzo).

– SSML di Vicenza: giovedì 23 marzo 2023 dalle ore 15 alle ore 16.30 (iscrizioni aperte dal 13 al 19 marzo). NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano: martedì 28 marzo 2023 dalle ore 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 20 al 26 marzo).

Nuova Accademia di Belle Arti di Milano: martedì 28 marzo 2023 dalle ore 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 20 al 26 marzo). Università Libera di Bolzano : giovedì 2 marzo 2023 dalle ore 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 21 febbraio al 26 marzo).

Università degli Studi di Verona : giovedì 16 marzo 2023 dalle ore 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 6 al 12 marzo).

: giovedì 2 marzo 2023 dalle ore 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 21 febbraio al 26 marzo). : giovedì 16 marzo 2023 dalle ore 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 6 al 12 marzo). Moodart School of Fashion Communication di Verona : mercoledì 19 marzo 2023 dalle ore 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 20 al 26 marzo).

: mercoledì 19 marzo 2023 dalle ore 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 20 al 26 marzo). Università degli Studi di Trento: in presenza presso il liceo scientifico Da Ponte martedì 14 marzo dalle 15 alle 16.30 (iscrizioni aperte dal 6 al 12 marzo).

Agli incontri sono invitati a partecipare

anche gli studenti che da settembre frequenteranno l’ultimo anno di scuola superiore, che avranno modo di avvicinarsi al mondo universitario ricevendo fin d’ora strumenti ed indicazioni utili per effettuare la propria scelta per il futuro.

Per qualsiasi precisazione e per ulteriori dettagli è a disposizione l’ufficio Informagiovani e Città: tel. 0424/519165 – 519555 – e-mail: informacitta@comune.bassano.vi.it

L’ufficio è disponibile, per chi lo voglia, anche per effettuare la preiscrizione e l’immatricolazione o avere informazioni sulle borse di studio, i posti alloggio, gli esoneri dalle tasse universitarie.

La partecipazione agli incontri è gratuita, accedendo al link:

https://www.bassanogiovane.eu/home/news/2678/universit%C3%A0-in-formale-2023/

Bassano del Grappa, 1 marzo 2023

Fonte Comune di Bassano del Grappa Servizi di Staff – Ufficio Stampa