Bassano: in arrivo nuove borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022

L’amministrazione comunale di Bassano del Grappa ha dato il via libera all’assegnazione di nuove borse di studio per i risultati conseguiti dagli studenti bassanesi nel corso dell’anno scolastico 2021/2022.

“È nostra ferma volontà continuare a promuovere il diritto allo studio,

che deve sempre prescindere dal reddito delle famiglie – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariano Scotton –. E a incentivare ragazze e ragazzi a conseguire, con l’impegno quotidiano, i migliori risultati nel loro percorso scolastico. La formazione resta un pilastro fondamentale per il nostro futuro. E il dovere di una pubblica amministrazione è di continuare a investire senza esitazioni per la crescita delle nuove generazioni”.

Con una recente delibera di Giunta, sono stati individuati i criteri di assegnazione dei sostegni economici, basati su quattro categorie:

Categoria A:

agli studenti delle classi prima, seconda, terza e quarta delle scuole secondarie di secondo grado statali del Comune di Bassano del Grappa saranno assegnate 26 borse di studio del valore di 100 euro ciascuna.

Categoria B:

agli studenti delle classi prima, seconda, terza e quarta delle scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie fuori Comune saranno assegnate 2 borse di studio del valore di 100 euro ciascuna.

Categoria C:

agli studenti che hanno concluso la classe terza della scuola secondaria di primo grado e superato l’esame di Stato con un punteggio di 10 o 10 e lode saranno assegnate borse di studio del valore di 100 euro.

Categoria D:

agli studenti che hanno concluso la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado e hanno conseguito la maturità con un punteggio di 100 o 100 e lode saranno assegnate borse di studio del valore di 200 euro.

Tutte le borse di studio saranno assegnate ai soli studenti residenti nel Comune di Bassano del Grappa almeno dal 1° settembre 2021. Per gli studenti che non hanno concluso un ciclo scolastico, viene chiesta una votazione media finale pari a 8,5 su 10. Un’attestazione I.S.E.E. con un valore pari o inferiore ai 40 mila euro. Sulla base delle domande pervenute, sarà quindi stilata una graduatoria e, a parità di punteggio, sarà data precedenza alle migliori votazioni finali, e al valore I.S.E.E. più basso in caso di votazioni equivalenti.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa