Un convegno sulla medicina di genere – Rinnovata l’estensione del servizio Spazio Donna – Acquistati nuovi libri destinati alle scuole bassanesi – Bassano del Grappa: 8 marzo 2023

L’Amministrazione comunale lancia un segnale di sensibilizzazione e supporto al mondo femminile con alcune iniziative in vista della Giornata Internazionale dei diritti della Donna che ricorre mercoledì 8 marzo.

L’assessorato al Sociale e alle Pari Opportunità

è tra i promotori del convegno sulla medicina di genere “Donne e salute”, in programma sabato 11 marzo alle 10.00 nella sala Chilesotti del Museo civico.

“Abbiamo promosso questo convegno insieme agli assessori dei 23 Comuni appartenenti al nostro distretto dell’Ulss 7 Pedemontana e al centro antiviolenza Spazio Donna – commenta l’assessore Mavì Zanata – per affrontare un tema conosciuto sin dal Medioevo, ma spesso trascurato dalla ricerca e dalla pratica medica, tanto da entrare in un testo di legge soltanto nel 2019.

La medicina di genere affronta la diversa incidenza che alcune malattie hanno sulle donne, rispetto agli uomini, per fattori anatomici e fisio-patologici, ma anche sociali e culturali, e ci rende consapevoli di come anche le diagnosi e il trattamento delle malattie possano variare in base al genere”.

Nel frattempo,

anche per il 2023 è stata confermata l’estensione del servizio Spazio Donna, gestito dall’associazione Questa Città, con l’apertura del giovedì mattina, dalle 9.00 alle 12.00, che continuerà ad integrarsi alle aperture consuete (martedì dalle 18 alle 20, mercoledì dalle 14.30 alle 18.30, venerdì dalle 8.30 alle 12.30) e alla reperibilità telefonica 24 ore su 24.

Per consentire il rinnovo di questa estensione, già attiva dal 2018 attraverso un rinnovo annuale delle convenzioni, l’associazione potrà contare in un contributo comunale di 6 mila euro.

Un’altra iniziativa arriva dalla Commissione Pari Opportunità

ed è rivolta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comprensorio bassanese per sensibilizzare i giovani sul valore dell’8 marzo.

Il Comune, con uno stanziamento di 362 euro, provvederà all’acquisto di alcuni libri da distribuire nelle scuole per far conoscere storie di coraggio e di emancipazione di giovani madri e anziane.

In accordo con i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole bassanesi, le classi delle scuole dell’infanzia saranno coinvolte nella lettura del libro “Cose da maschi o da femmine?” di Clementine Du Pontavice, mentre gli alunni delle scuole primarie leggeranno insieme “Quante Tante Donne –

Le pari opportunità raccontate ai bambini” di Anna Scarfati, e agli studenti delle secondarie di primo grado sarà proposto “Cattive Ragazze, 15 storie di donne audaci e creative” di Assia Petricelli.

“Ancora una volta sono state coinvolte le scuole – è il commento dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariano Scotton – che attraverso i dirigenti e i docenti hanno manifestato grande disponibilità per approfondire e ricordare il valore delle pari opportunità attraverso la conoscenza di tutte le conquiste storiche delle donne in ambito sociale, economico e politico”.

Bassano del Grappa, 6 marzo 2023

Fonte Comune di Bassano