Migliaia di atleti della danza attesi in città per il Bassano Dance Festival

I palazzetti dello sport bassanese in via Ca’ Dolfin, Pala Ubroker e Cmp Arena, faranno da cornice per il Bassano Dance Festival, in programma sabato 1 e domenica 2 aprile.

L’evento è organizzato dalla società sportiva Mister Anthony Danze e Sport di Arcole (VR).

Protagonisti saranno 2.200 danzatori

provenienti da 14 nazioni europee e 5 intercontinentali (Brasile, Malesia, Cina e Israele), che si sfideranno in questo weekend di danza sportiva nazionale e internazionale di altissimo livello.

Saranno presenti, tra gli altri, 800 coppie di danze latino americano e danze standard, dai 7 anni di età fino ai senior, e 550 atleti di danze artistiche di età compresa tra i 7 e i 18 anni, che percorreranno diversi generi (jazz, classico, latin style, gruppi).

Le gare, valide per il ranking mondiale,

inizieranno ogni giorno alle 9.00 e si concluderanno alle 23.00.

Le migliori coppie si sfideranno nelle finali in programma nell’evento di gala del sabato sera, con inizio alle 20.00. Il biglietto d’ingresso, al costo di 10 euro a giornata, sarà valido per assistere alle gare nei due palazzetti.

“Con enorme soddisfazione accogliamo a Bassano questo grande evento internazionale della danza sportiva – commenta l’assessore allo Sport, Mariano Scotton – e diamo il benvenuto alle migliaia di atleti che, per un intero weekend, si alterneranno nelle piste da ballo allestite all’interno dei due palazzetti.

Questo evento offre l’occasione per far conoscere e ammirare la nostra città a persone di ogni età provenienti da tante parti d’Italia e del mondo, generando un indotto turistico notevole per le strutture ricettive e per le attività ristorative o commerciali.

Mentre i bassanesi potranno assistere ad un evento sportivo che, soprattutto in occasione della serata di gala del sabato, diventerà spettacolo”.

Bassano del Grappa, 29 marzo 2023

Fonte Comune di Bassano del Grappa Servizi di Staff – Ufficio Stampa