“Arcani misteri. Arte e simbologia nei Tarocchi e nelle Carte da Gioco” è il titolo della mostra allestita dalla Biblioteca civica a partire dal 28 marzo fino al prossimo 30 giugno – Bassano: al via la mostra “Arcani e Misteri”

Un’esposizione singolare tutta dedicata alla ricca collezione di carte da gioco e tarocchi raccolta dal bassanese Angelo Marchetto e donata nel 2020 al Museo Biblioteca Archivio.

La collezione, di straordinaria varietà,

vanta oltre 4.440 pezzi dei secoli XVIII-XXI, raccolti grazie alla passione collezionistica e al lavoro di ricerca compiuto nel corso di una vita.

Per rendere omaggio al donatore, vissuto per lungo tempo a Milano, dove è mancato nel 2021, la Biblioteca ha selezionato alcuni dei pezzi più originali della collezione, focalizzando l’attenzione sulle Carte da Gioco e sui Tarocchi e ricostruendo la storia di questa pratica che, fin dal Trecento, veniva praticata sia nelle corti principesche che nelle osterie e addirittura per le strade.

Nato come gioco di società, il Gioco delle Carte si tramutò in più occasioni in gioco d’azzardo: numerosi editti dell’epoca, emanati per controllarlo e contrastarlo, lo confermano.

Una sezione è dedicata al Gioco dei Tarocchi, nato in Italia in epoca medievale, inizialmente denominato Ludus Triumphorum, ossia Gioco dei Trionfi. Il termine tarocco, di origine araba, fu utilizzato a partire dalla fine del Quattrocento alludendo a “il matto”, proprio come il nome della prima carta del mazzo.

I trionfi si diffusero nelle corti italiane del XV secolo, in particolar modo in quelle di Milano, governata dalla famiglia Visconti e in seguito dagli Sforza, e di Ferrara della casata d’Este.

In questo periodo la produzione delle carte veniva commissionata agli artisti, miniatori e pittori, che lavoravano già in ambito signorile. Si trattava di carte dipinte, spesso arricchite con decorazioni in oro e punzoni.

Il Gioco dei Tarocchi, con le sue 22 carte figurate,

chiaramente ispirate alla simbologia e all’iconografia medievali e rinascimentali, rappresenterebbe un percorso di ascesi mistica con finalità educativa. La stessa simbologia numerica identifica il 22 con il percorso che conduce l’uomo alla conoscenza di Dio.

Le carte di valore più basso alludono alla condizione umana ricordando la gerarchia cui l’uomo è sottoposto (Matto, Giocoliere, Imperatore, Imperatrice, Papa).

Vi è poi la serie delle virtù che, se seguite, gli permettono di vivere in maniera onesta (Forza, Giustizia e Temperanza), infine la rappresentazione della Morte (l’anima può finire all’inferno o salire in cielo). Nelle ultime carte sono rappresentate le forze celesti che assoggettano l’uomo (Stelle, Luna, Sole) per arrivare al Giudizio Finale.

Con il passare del tempo l’aspetto didattico del Gioco venne dimenticato, tanto che già agli inizi del Cinquecento non veniva più compreso dai contemporanei, conservando solo la parte ludica.

L’iconografia subì un cambiamento quando il gioco iniziò a diffondersi fra il popolo e le carte ad essere riprodotte in serie.

L’interpretazione magica e divinatoria si diffuse soltanto alla fine del Settecento quando alcuni esoteristi, primo fra tutti Etteilla, revisionarono i tarocchi per scopi occultistici, legando indissolubilmente queste Carte all’aspetto magico come lo conosciamo ancora oggi.

La mostra permetterà di vedere alcuni splendidi mazzi di carte stampate tra il Settecento e il Novecento oltre a volumi nei quali sono presenti riferimenti precisi all’iconografia e alla pratica del gioco delle carte.

A contorno della mostra nel mese di maggio la biblioteca ospiterà alcuni appuntamenti di approfondimento e di gioco per adulti e bambini.

Giovedì 11 maggio alle ore 17.30

uno dei massimi storici del Gioco dei Tarocchi, Andrea Vitali, terrà una conferenza dal titolo “Dal Matto al Mondo. I Tarocchi e la loro storia”.

Un excursus sulla storia dei tarocchi attraverso la presentazione di numerosi mazzi di carte nel contesto più ampio della storia religiosa, filosofica e artistica dei vari secoli che li vide nascere e propagarsi dapprima in Italia, poi in tutta Europa e di seguito nel mondo intero.

Giovedì 25 maggio alle ore 17.30

l’attore-lettore Fabio Dalla Zuanna leggerà “Il castello dei destini incrociati” di Italo Calvino: la storia di un gruppo di viaggiatori che, per un complesso di circostanze diverse, hanno perso la parola e si ritrovano in un castello.

L’unico mezzo che hanno per comunicare è rappresentato da un mazzo di tarocchi. Un romanzo affascinante composto da tante storie intrecciate.

Mercoledì 24 maggio alle ore 16.30-17.45

i più piccoli (6-11 anni) potranno partecipare alla lettura ad alta voce e al laboratorio “Storie in gioco” (prenotazione obbligatoria).

Infine sabato 27 maggio dalle ore 14.30 alle 18.30

un intero pomeriggio di “Giochi da tavolo per tutti” rivolto a bambini, ragazzi e adulti a cura dell’Associazione Culturale Ricostruendo e dell’Associazione Ludico Culturale Maludici (partecipazione libera).

Bassano del Grappa, 28 marzo 2023