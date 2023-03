Distretto territoriale del Commercio di San Vito di Leguzzano – Malo – Monte di Malo – Bando Imprese: Distretto del Commercio

Con la pubblicazione della determina, avvenuta giovedì 9 marzo 2023, si conclude la prima fase del Bando Imprese, promossa dal Distretto del Commercio, in attuazione della D.G.R. n. 1019 del 28.07.2021 relativa al bando Regionale per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell’economia urbana, che prevede uno specifico intervento di aiuto alle imprese, che per il Distretto dei tre comuni vede uno stanziamento complessivo di 75 mila euro da destinare alla riqualificazione e all’innovazione tecnologica dei punti vendita.

Sono pervenute complessivamente 31 domande

per complessivi 360.000 euro di investimenti complessivi, di cui 300 mila sulla Macro Linea 1: azioni di riqualificazione e modernizzazione degli immobili destinati al commercio e 60 mila euro sulla Macro Linea 2: interventi per la digitalizzazione e l’innovazione dell’offerta commerciale.

La provenienza vede 22 imprese operanti nel comune di Malo, 5 imprese nel comune di San Vito di Leguzzano e 4 imprese nel comune di Monte di Malo.

“L’intero importo previsto a sostegno delle imprese è stato assegnato”, dichiara il manager del Distretto del Commercio Dott. Matteo Merlin, “esaurendo il plafond previsto per i comuni di Malo e Monte di Malo, con alcune attività che purtroppo non sono riuscite a rientrare nel contributo per esaurimento dei fondi disponibili.

I progetti ammessi a contributo, rimarranno comunque in graduatoria e potranno essere finanziati nel caso qualche azienda non dovesse spendere quanto previsto o nel caso di ulteriori stanziamenti futuri.”

Soddisfazione

anche da parte dei rappresentanti delle amministrazioni Comunali aderenti al Distretto:

“Sono molto felice che tutte le domande delle aziende ammesse e rientranti nel nostro comune, siano state soddisfatte” dichiara il Sindaco di San Vito di Leguzzano Umberto Poscoliero così come il Sindaco di Monte di Malo, Mosè Squarzon per il quale “in un territorio come Monte di Malo è molto importante che ci siano imprenditori disposti ad investire per mantenere e rinnovare le proprie aziende.”

Il Vicesindaco e assessore alle attività produttive del comune di Malo Matteo Golo, deve invece fare i conti con il numero elevato delle richieste pervenute e che purtroppo vede alcune aziende escluse dal contributo.

“Sapevamo che le imprese del nostro comune avrebbero risposto numerose e il risultato delle 22 domande lo conferma. Sapevamo anche che questo avrebbe potuto significare la possibilità di esaurire i fondi. Vedremo se sarà possibile in futuro intervenire per integrare in qualche modo l’importo mancante”

La cosa importante, torna a ribadire il manager Merlin, è data dal fatto che “le richieste di investimento hanno visto molti interventi rivolti alla nuova apertura o all’ampiamento delle proposte commerciali e al rinnovo delle dotazioni funzionali nell’ottica dell’innovazione tecnologica”.

Sulla stessa linea

Guido Xoccato, presidente Ascom Confcommercio mandamento di Schio, che afferma come “nonostante le difficoltà che si riscontrano soprattutto nei paesi piccoli e medi, ci sono ancora commercianti che credono nella loro attività e nel loro territorio e sono disponibili ad investire per il futuro, grazie anche al contributo del distretto del commercio che rappresenta un’opportunità importante”.

Nei prossimi giorni, le imprese partecipanti, riceveranno una comunicazione via PEC con l’esito della domanda accompagnata da una convocazione per un incontro in cui saranno illustrate le modalità di attuazione degli interventi previsti e le modalità di rendiconto.

Fonte Comune di Malo