Avviato il progetto definitivo di una piattaforma digitale unitaria del sito Unesco

Si punta a chiudere prima dell’estate il lavoro di una piattaforma digitale che ha ottenuto dal Ministero del Turismo un contributo di 700 mila euro

“Era giusto condividere la soddisfazione del finanziamento di 700 mila euro con quanti hanno dato fiducia al Comune di Vicenza, capofila dell’idea progetto per la realizzazione di una piattaforma digitale unitaria del nostro sito Unesco ed ufficializzare l’avvio dei lavori con l’obiettivo di stendere il progetto definitivo prima dell’estate”.

Così hanno commentato il sindaco Francesco Rucco e l’assessore al turismo Silvio Giovine l’incontro convocato con la ventina di partner intervenuti in presenza e da remoto sull’assegnazione del contributo ministeriale e sulle ultime indicazioni ministeriali per la stesura del progetto di valorizzazione del sito “Vicenza e le ville di Palladio nel Veneto”, tra cui la proroga della scadenza per la sua rendicontazione a novembre 2025.

“Si tratta di un bando importante al punto che lo stesso Ministero del Turismo ha ritenuto di posticiparne la chiusura affinché i territori possano svilupparlo al massimo delle potenzialità – rilevano sindaco e assessore – Per quanto ci riguarda, dato l’avanzamento dei lavori di competenza, anticiperemo la chiusura dell’iter per consentire al nostro sito seriale di presentarsi e quindi presidiare il mercato turistico il prima possibile”.

A fine mese è previsto un ulteriore incontro con la direzione ministeriale per superare dubbi e quesiti interpretativi.

Nel frattempo l’assessore Giovine, insieme al gruppo di lavoro guidato dal funzionario dell’assessorato Fabio Dal Santo, si è messo a disposizione per eventuali ulteriori confronti individuali con i partner, nel rispetto della visione sistemica prevista dal bando.

Vicenza è capofila dell’aggregazione dei Comuni di Lonigo, Montagnana, San Pietro in Cariano, Bassano del Grappa, Agugliaro, Cessalto, Grumolo delle Abbadesse, Quinto Vicentino, Vedelago, Bolzano Vicentino e Fratta Polesine.

Il progetto prevede la creazione di un sistema di bigliettazione unitario supportato da un servizio di informazioni in un unico sito web.

Sarà avviata una comunicazione coordinata delle ville e dei palazzi del sito Unesco e degli itinerari turistici, con un’attività di marketing ed organizzazione di eventi che servirà a far conoscere Vicenza e le ville del Palladio a target selezionati.

Il progetto è stato ideato dall’assessorato al turismo e dai partner con il contributo dell’assessorato alla cultura e dell’ufficio Unesco e la collaborazione del Consorzio Vicenzaè.

Fonte: Comune di Vicenza