Ad Asiago primo importante traguardo per l’avvio della prima Comunità Energetica dell’Altopiano – Asiago Go Green: primo importante traguardo raggiunto

Presentazione dei finanziamenti per l’efficientamento energetico di alcuni plessi comunali di Asiago

Nuovo traguardo raggiunto all’interno dell’importante progetto “Asiago Go Green”. Sono stati assegnati al Comune di Asiago importanti finanziamenti che creano le basi per la costituzione della prima comunità energetica ad Asiago.

“Vogliamo rendere sempre più autonomi i plessi comunali

dal punto di vista della sostenibilità energetica. L’obiettivo è far diventare il Comune di Asiago sempre più autonomo dal punto di vista energetico, un’opportunità e una sfida per la produzione “in house di energia”, un modo per poterla distribuire ai propri associati, ai cittadini attraverso lo strumento degli incentivi.

Un passo importante che creerà le basi per l’avvio della prima comunità energetica di Asiago”, ha detto Roberto Rigoni Stern, Sindaco della Città di Asiago.

“Una comunità energetica è un’associazione di cittadini, attività produttive ed enti pubblici che decidono di mettersi insieme attraverso infrastrutture, con l’obiettivo di generare energie, autoprodursi e autoconsumare energia.

Entro la fine dell’anno costituiremo ad Asiago l’associazione per l’attivazione della prima comunità energetica del nostro territorio, che darà l’opportunità ai cittadini che diventeranno soci di autoprodursi energia, attraverso le fonti di energia rinnovabile, dal sole, all’eolico, il geotermico e l’impianto biomasse del Turcio.

Attraverso la costituzione di questa comunità, vantaggi ambientali, economici, e sociali” ha dichiarato Monica Gios, Assessore all’ambiente del Comune di Asiago.

I finanziamenti per i serramenti sono per la scuola elementare € 113.646,90; per la palestra comunale € 202.854,40 e per la palestra della scuola media € 48.053,36; mentre per i pannelli fotovoltaici della scuola elementare sono € 81.400,00; per la palestra comunale € 20.790.00 e per la scuola media € 39.974,00.

Nel dettaglio elenco delle aziende alle quali sono state aggiudicate provvisoriamente le forniture:

SERRAMENTI

Scuola Elementare – COSTRUZIONI METALLICHE con sede a Andria (BT)

Palestra Comunale – CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO con sede a Santorso (VI)

Palestra della Scuola Media – SAGGESE spa con sede in Nocera Inferiore (SA)

FOTOVOLTAICO

( 46 kW ) Scuola Elementare – SIMET srl con sede a Forlì del Sannio (IS)

( 10 Kw) Palestra Comunale – IENERGY con sede a Ionadi (VV)

( 20 kW) fabbricato Scuola Media – CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO con sede a Santorso (VI)

Fonte Meneghini & Associati Cinzia Di Rosa