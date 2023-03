Appuntamento con il Taijiquan stile Chen alla Palestra Lanzi di Schio

Dal 6 al 10 aprile la Palestra Lanzi di via Martiri della Libertà a Schio ospita un seminario di Taijiquan stile Chen con il maestro Chen Bing, organizzato dall’associazione Cinque Elementi con la collaborazione dell’ente di promozione sportiva ASC e il patrocinio del Comune.

«Si tratta di un evento importante per la nostra associazione sportiva e per tutta la comunità scledense, soprattutto nell’ambito di Schio Città Europea dello Sport 2023 – sottolinea Bruna Piccinelli, direttore tecnico e maestro dell’a.s.d. Cinque Elementi. – Il Taijiquan è una disciplina che appassiona milioni di praticanti in tutto il mondo e il maestro Chen Bing è in questo momento uno dei suoi rappresentanti più riconosciuti a livello mondiale. Chen Bing è già stato a Schio, ma quest’anno l’evento ha un valore ancora più alto perché rappresenta il suo primo viaggio all’estero dopo la pandemia. Per questo motivo, siamo certi che l’appuntamento in città attirerà praticanti di Taijiquan da tutto il mondo. Concluderemo il seminario, inoltre, con l’inaugurazione della sede scledense della Chen Bing Taiji Academy, la seconda in Italia».

Il Taijiquan (conosciuto anche come Tai Chi)

è uno dei più importanti tesori nazionali cinesi, riconosciuto come bene immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco nel 2020. Il Taijiquan della famiglia Chen è il più antico stile tradizionale di Taijiquan. Erede diretto di questa tradizione, il maestro Chen Bing è oggi considerato uno dei principali insegnanti dello stile Chen nel mondo.

«Siamo molto onorati di ospitare questo importante evento in città. Come tutte le arti marziali, il tai chi è una pratica sportiva capace di trasmettere importanti valori. Anche le arti marziali sono tra le discipline che contraddistinguono il nostro anno europeo dello sport con eventi legati al jiu-jitsu, con i campionati italiani di karate a maggio, con il taekwondo che sarà protagonista a novembre e poi non mancheranno judo e aikidō – aggiunge l’assessore allo sport Aldo Munarini – Questo evento dedicato al tai chi, e soprattutto la presenza dell’asd Cinque Elementi che promuove nel nostro territorio la conoscenza del Taijiquan e della cultura cinese tradizionale, dimostra come il panorama sportivo di Schio sia attento a tutte le discipline e possa attirare appuntamenti di portata internazionale».

Il seminario prevede lezioni di Taijiquan tradizionale stile Chen a mani nude e con armi, aperte a tutti gli appassionati di questa disciplina. Lunedì 10 aprile alle ore 15 l’evento si concluderà con l’inaugurazione della Chen Bing Taiji Academy di Schio e con un saluto dell’amministrazione comunale al Maestro Chen Bing, seguito da una breve dimostrazione di Taijiquan nella sede dell’associazione Cinque Elementi in via Lungo Leogra 21 a Schio.

L’evento è aperto al pubblico ad ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare l’a.s.d. Cinque Elementi all’indirizzo mail taiji5elementi@gmail.com.

Foto di copertina a cura di Andrea Tessaro

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Schio