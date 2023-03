Quali regole per l’export? Apindustria Confimi Vicenza: giovedì 23 un webinar sull’export di beni “dual use”

Su questo tema Centro Api Servizi Società Benefit organizza un webinar per giovedì 23 marzo

La guerra in Ucraina e le crescenti tensioni internazionali hanno reso ancora più delicato il tema delle esportazioni dei beni “dual use”, ovvero di tutti quei prodotti, software inclusi, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare.

Come noto, data la particolare valenza, il loro trasferimento è soggetto a controlli e procedure particolarmente restrittivi, che nel commercio internazionale si concretizzano nella richiesta di autorizzazione all’autorità competente da parte dell’azienda esportatrice.

Per le aziende non è sempre facile stabilire se il proprio bene,

o alcune componenti, sia duale oppure no, con il rischio, da un lato di perdere commesse importanti, dall’altro di violare le restrizioni.

Fondamentale è quindi conoscere le normative in vigore e per questo motivo Centro Api Servizi Società Benefit, braccio operativo di Apindustria Confimi Vicenza, organizza su questo tema un webinar, in programma per giovedì 23 marzo dalle 9.00 alle 13.00

Relatori dell’incontro saranno gli avvocati Valeria Baldi e Lorenzo Ugolini, dello studio legale LCA, che illustreranno il regime in vigore in Unione Europea per il controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso e quindi come applicare all’interno delle aziende un sistema efficace di controllo dell’export e gestione dei rischi connessi alla commercializzazione di beni “dual use”; infine saranno forniti una serie di consigli pratici, come l’iter per la richiesta di autorizzazione e la documentazione da conservare.

L’evento è stato organizzato con un contributo della Camera di Commercio di Vicenza nell’ambito del progetto “Exportiamo: l’internazionalizzazione a misura di PMI” e prevede un costo di iscrizione agevolato per tutte le imprese iscritte all’Ente Camerale berico.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Centro Api Servizi SB (tel 0444 232262 ed e-mail l.lovison@centroapiservizi.it) oppure l’Area Estero di Apindustria Vicenza (tel 0444 232210, e-mail: e.fassa@apindustria.vi.it).

Comunicato stampa n.4 – 20 marzo 2023

Fonte Giovanni Bregant Apindustria Confimi Vicenza