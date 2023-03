Utile di oltre 100 mila euro – Antica Fiera del Soco srl già al lavoro per settembre – Numeri molto confortanti per il bilancio presentato in assemblea pubblica

L’Antica Fiera del Soco è solida e guarda con rinnovata e motivata fiducia al futuro.

È stato presentato in assemblea pubblica

il bilancio della srl partecipata al 100% dal Comune di Grisignano di Zocco; un bilancio particolarmente atteso, perché dava conto dei risultati economici ottenuti con l’edizione di settembre 2022, quella della rinascita dalle ceneri dopo due edizioni saltate per la pandemia e il “congelamento” che aveva reso inevitabile la messa in liquidazione della società.

Il presidente Renzo Lotto, supportato a pieno dal cda e dall’amninistrazione comunale, ha portato a termine la missione con successo, come evidenziano i numeri: la srl è stata rimessa “in bonis” lo scorso maggio partendo da un saldo disponibile di soli 1.782,51 euro, ha organizzato in tempi record l’edizione di settembre 2022 con 522.638 euro di costi, tra cui il sensibile e imprevedibile rialzo delle spese energetiche, ed è riuscita ad ottenere ricavi per 625.446 euro, chiudendo così la gestione in utile per 102.828 euro.

Cifre che Renzo Lotto, già all’opera in vista dell’edizione 2023 con il supporto nel cda di Nazzareno Carraro, Lorenzo Dainese e Mauro Roncada, commenta con motivata soddisfazione: «Abbiamo affrontato una sfida difficilissima e l’abbiamo vinta, tutti insieme.

Non era facile ripartire senza risorse finanziarie

e organizzare in tempi risicatissimi un evento di questa portata. Solo grazie all’impegno di tutti, dipendenti, collaboratori, volontari nonché tutti i fornitori e clienti della fiera, è stato possibile. Un lavoro impegnativo di tutto il consiglio di ammnistrazione che – tiene a precisare Lotto – ha lavorato senza percepire alcun compenso.

Abbiamo contenuto e razionalizzato ogni voce di spesa, trovato nuove modalità per generare utili, avviato collaborazioni molto interessanti che svilupperemo e ci consentiranno di organizzare già nel 2023 un’edizione in cui alzare la qualità da ogni punto di vista: quello degli espositori, quello degli spettacoli e delle iniziative culturali, quello dei servizi».

La srl è dunque ripartita con solidità ed entusiasmo per l’organizzazione della Fiera in programma a Grisignano dall’8 al 14 settembre: «Stiamo già raccogliendo diverse adesioni dei commercianti per la mostra espositiva e il mercato all’aperto.

Gli uffici della Fiera saranno pienamente operativi da aprile e stiamo studiando diverse novità interessanti – dice Lotto -.

Qualche anticipazione?

Nel centro del paese ci sarà una via specificamente dedicata ai banchi di abbigliamento di qualità, e riproporremo un Luni del Soco in grande stile, con tante inizative legate alla valorizzazione delle tradizioni rurali».

Il sindaco Stefano Lain spiega che la srl sarà operativa per tutto l’anno, supportando le iniziative promosse per valorizzare il commercio e le attività socio-culturali di Grisignano e del territorio:

«Si comincerà già domenica 2 aprile con la “Primavera al Soco” in via Celotto: una bella giornata da godere con il mercato delle Botteghe del Soco e del volontariato, fiori e piante dei vivai locali, street food, animazione e giochi per i più piccoli».

Fonte Francesco Guiotto Ufficio Stampa Antica Fiera del Soco