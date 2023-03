Anguillara Veneta (PD): scomparsa di un agente eroe nel canale di Gorzone

Presidente Zaia, un agente eroe e “un esempio di altruismo eccezionale”

“Non esito in casi come questo ad utilizzare la parola ‘eroe’ per definire il poliziotto che ha dato la propria vita nel tentativo di salvarne un’altra, quella di un anziano la cui auto era finita in un canale. Domenico Zorzino, questo il nome dell’eroe, è un esempio di eccezionale altruismo e di come l’impegno e la dedizione vadano ben oltre il proprio lavoro e non si esauriscano una volta smessa la divisa di ordinanza”.

Commenta così il Presidente della Regione Luca Zaia

il ritrovamento del corpo di Domenico Zorzino, il poliziotto che mentre si trovava fuori servizio, in seguito alla caduta in acqua di un’autovettura, nel canale Gorzone, ad Anguillara Veneta (Padova), avendo assistito alla scena non ha esitato a gettarsi nel fiume per aiutare l’automobilista ad uscire dall’abitacolo.

“Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi porgo le mie condoglianze, che si uniscono a quelle rivolte ai familiari dell’automobilista. Grazie ai Vigili del fuoco, che hanno svolto con impegno e abnegazione il loro lavoro”, conclude Zaia.

Comunicato nr. 379-2023 (PRESIDENTE)

Agenzia Veneto Notizie (AVN) – Venezia, 4 marzo 2023