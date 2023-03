Incontro con i rappresentanti dell’UPDI: “DONNA VITA LIBERTÀ”: la situazione dell’Iran oggi – Amnesty International Ovest Vicentino: “DONNA VITA LIBERTÀ”

“Donna, Vita, Libertà” è il grido che risuona in Iran e nelle piazze solidali di tutto il mondo, contro un governo liberticida che soffoca ogni diritto all’autodeterminazione.

Lunedì 27 marzo 2023 alle ore 18

presso la sala Bocchese di Palazzo Festari a Valdagno Amnesty International Italia in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e con il patrocinio del Comune di Valdagno organizza “Donna, vita, libertà: la situazione dell’Iran oggi”, un incontro per conoscere, discutere e capire ciò che accade in Iran, esprimere solidarietà e tenere viva l’attenzione nei confronti delle donne e dei loro diritti.

“Donna Vita e Libertà” è il motto ripetuto nelle piazze, sui social media, in televisione, alla radio, sui giornali, nelle canzoni e nei discorsi dei giovani, soprattutto delle giovani e che oggi si sente ripetere maggiormente nelle piazze di tutto il Medio Oriente.

Non si riferisce però solo alla libertà della donna,

ma piuttosto alla libertà di un’intera società. Sono le nuove generazioni a manifestare contro le vecchie o meglio, contro le vecchie idee della società, della famiglia e della patria.

All’incontro interverranno: Dott. Mohsen Hamzehian rappresentante dell’Unione per la Democrazia in Iran (UPDI) e Arch. Nasrin Bijanyar Attivista dell’Unione per la Democrazia in Iran (UPDI) e Testimonial di Donna Vita e Libertà.

Modera l’incontro Federico Padovani membro dell’esecutivo circoscrizionale VTAA di Amnesty International e responsabile di Amnesty International Ovest Vicentino.

Per informazioni: Amnesty International Ovest Vicentino 347 7595555

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa

Amnesty International – CHI SIAMO