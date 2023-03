All’Auditorium di Piovene Rocchette il concerto: ‘Respect!’… dedicato alle donne

“Un concerto dedicato a loro, le Donne. Per promuovere la cultura del rispetto e bandire ogni forma di violenza”. Così il Sindaco di Piovene Rocchette, Erminio Masero, annuncia la serata musicale che si terrà in Auditorium Comunale sabato 11 marzo alle 20.45: sul palco la Bassano Bluespiritual Band con l’ultimo progetto musicale ‘Respect!’.

“Rispetto: una parola spesso poco praticata, specie nei confronti delle donne-spiega il Sindaco Masero-E non mi riferiscono solo alle vicende che, purtroppo, riempiono le pagine di cronaca, ma anche ai quegli atteggiamenti verso i quali si danno poco peso, o si volge lo sguardo dall’altra parte-continua-Atteggiamenti che, volenti o nolenti, si assimilano sin dalla tenera età, si maturano crescendo e sfogano verbalmente e fisicamente nel giovane e nell’adulto violento: possiamo fermare tutto questo. Diventando esempio vivente di chi guarda alle donne con occhi attenti, accogliendone bisogni e aspirazioni. Amare e supportare una donna, significa crescere anche grazie a lei-conclude il Primo Cittadino di Piovene Rocchette-Con il concerto dell’11 marzo in Auditorium vogliamo sì festeggiare le donne, ma soprattutto vogliamo promuovere la cultura del rispetto: allontanando ogni forma di violenza, specie di genere, dalla nostra società”.

Dai più chiamata ‘Festa delle Donne’, l’8 marzo è la Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne. “Abbiamo volutamente scelto una data diverso per questo concerto-spiega la Consigliera Comunale Maria Cristina Costa-Proprio per ribadire che di donne e di rispetto si deve parlare sempre, ogni giorno-continua-In qualsiasi attimo, o situazione, va tenuta alta l’attenzione verso chi, da sempre, è portatrice di vita, coltivando i suoi desideri. Dobbiamo sempre celebrare il rispetto verso la donna, non solo l’8 marzo-conclude la Consigliera Costa-Come? Nel proprio vivere quotidiano, riconoscendo pregi e valori, non sminuendone le capacità e non soffocando le sue aspirazioni”.

La Bassano Bluespiritual Band, in Auditorium Comunale, sabato 11 marzo alle 20.45,

condotta da Lorenzo Fattambrini, presenterà il nuovo progetto artistico ‘Respect!’. Un concerto per promuovere la cultura del rispetto, contro ogni forma di discriminazione, esclusione e violenza, in particolare quella di genere. Rispetto deriva dal verbo latino respicere, guardare di nuovo. Ri-spettare significa quindi guardare ancora una volta, guardare indietro, guardare meglio, rimediare, anche a ciò che non si è visto. Vuol dire saper guardare i dettagli e accorgersi di chi ci è accanto, del suo valore e dei suoi bisogni, degli effetti che su questa persona il nostro comportamento. Magari per rendersi conto che questa stessa persona viene svilita, esclusa, trattata male. E’ un verbo di azione e presuppone che si agisca, che si intervenga, che ci si dia da fare per l’altro, che si facciano delle cose con consapevolezza.

Info biglietti. Biglietto singolo € 7,00 Ridotto € 4,00

Sconti e agevolazioni. Persone disabili maggiorenni Tariffa ridotta, Persone disabili minorenni Ingresso gratuito, Accompagnatore disabile (1 persona) Tariffa ridotta, Minori di 16 anni Tariffa ridotta, Maggiori di 75 anni Tariffa ridotta, Studenti di scuole Secondarie di Secondo grado e di Università Tariffa Ridotta. Agevolazioni per famiglie. Due adulti e almeno un minore dello stesso nucleo, tariffa per il minore €2,00 per ogni altro minore dello stesso nucleo € 2,00. Un adulto e due minori dello stesso nucleo, Tariffa per il minore € 2,00 per ogni altro minore dello stesso nucleo € 2,00.

Prevendite al caffè Auditorium oppure online sul sito Liveticket.

Piovene Rocchette, 28 febbraio 2023

Fonte: Comune di Piovane Rocchette