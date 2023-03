A Lubiana il 26 febbraio scorso si è svolto il torneo internazionale Slovenia Open valevole per il ranking mondiale olimpico. – Alessandra Ilic: Accademia Veneta Taekwondo Team 2000

Buona la prestazione di Alessandra

che al torneo internazionale di Lubiana chiude al quinto posto rappresentando la nostra società sportiva: l’Accademia Veneta Taekwondo Team 2000, dimostrando che è sulla strada giusta e accumulando ulteriore esperienza.

Agli ottavi incontra l’atleta della nazionale del Kazakistan:

Bimyrza Rakoni, che supera per due round a zero;

ai quarti incontra l’atleta della nazionale austriaca:

Marlene Jahl, ragazza estremamente forte: testa di serie del torneo e numero 9 nel ranking mondiale.

La Jahl si è classificata terza al campionato del mondo a Guadalajara in Messico lo scorso novembre 2022.

Atleta estremamente esperta con 10 anni di età in più, che vince di mestiere su Alessandra per due round a zero ma sempre di misura. La rappresentante dell’Austria, la Jhal, vincerà poi il torneo di Lubiana.

Brava quindi Alessandra che non ha sfiguranto

di fronte ad atlete di esperienza e grande palmares, confermando la crescita in questi tornei internazionali.

Ora Ale, già convocata dalla nazionale italiana a Roma in ritiro pre-gara, rappresenterà l’Italia a Sofia il prossimo 5 marzo al Bulgaria Open, torneo di categoria G2, partecipazione che rimane in forte rischio pur essendo convocata per la gara, dove risulta già inscritta, non ha ancora risolto l’infortunio occorsole in Slovenia.

E’ probabile che per un più veloce recupero rimanga presso il CPO di Roma, sede del ritiro della nazionale, per proseguire le eventuali terapie riabilitative.

