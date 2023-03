Venerdì 31 marzo, ore 21 – Alessandra Borin al Teatro Spazio Bixio

VITA DA SOPRANO

Le avventure quotidiane dietro le quinte di un’artista free lance. Alessandra Borin vi porterà tra palcoscenico e realtà, in quello spazio segreto, intimo e vero in cui il pubblico non può entrare.

Un monologo originale e frizzante che narra con freschezza e ironia tutti i retroscena della strabiliante, incasinatissima, durissima vita di una cantante lirica moderna tra viaggi, imprevisti, luoghi comuni e tutto quello che accade prima che si alzi il sipario.

“Vita da Soprano” nasce per caso, per scherzo, per rivalsa.

A seguito della chiusura dei teatri avvenuta nel 2020 Alessandra Borin si è ritrovata sola, a casa senza alcuna possibilità di esprimersi. Questo momento difficile l’ha portata a riflettere sulla vita e sulla sua professione: la cantante lirica.

Il desiderio di comunicare a tutto il mondo lo studio, i sacrifici, la fatica che gli artisti affrontano ogni volta prima e dopo lo spettacolo è diventato un’esigenza. “Vita da Soprano” è divenuto così un podcast a cadenza settimanale pubblicato su varie piattaforme (Archor, Soptify, Apple music) tra il 2020 e il 2022.

Le avventure quotidiane dietro le quinte di un’artista free lance hanno così l’obiettivo di essere una biografia a puntate ove nulla è inventato, dove la cultura è al centro e l’impegno degli artisti per abbellire il mondo è raccontato con serietà e leggerezza.

Lo spettacolo ‘Vita da Soprano’

porta in scena le avventure più bizzarre tratte dai 60 podcast pubblicati: come si affronta un concerto all’aperto tra insetti e umidità? Cosa mangia un soprano prima di cantare? Come si vive con i vestiti di scena? Come affrontare un’esibizione nei luoghi più improbabili? Il teatro è pieno di insidie insospettabili ed è dura sopravvivere.

Un monologo ricco di ironia, suoni, canto e racconti che prenderà il pubblico per mano per mostrare la meraviglia di cui è fatta la realtà di chi lavora con emozioni e note.

BIGLIETTI

intero 15 €

ridotto 12 € (over 65, under 30, allievi di FOR.THE – centro di formazione teatrale, abbonati Teatro Comunale Città di Vicenza, Arci, Fadac, Nautilus Cantiere Teatrale)

PRENOTAZIONI

info@theama.it – 0444.322525, dal lun al ven, ore 10-13 e 14-18

392.1670914, nei giorni di spettacolo, ore 10-18

La prenotazione è consigliata e garantisce la partecipazione all’evento

E’ necessario ritirare la prenotazione 10 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo

I posti in sala non sono numerati

Fonte Teatro Spazio Bixio