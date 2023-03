Al Vinitaly la prima pizza veneta battezzata da Luca Zaia

Domenica 2 aprile, nello stand di Confagricoltura, viene presentata una creazione con ingredienti locali che richiamano i colori della bandiera del Leon de San Marco.

Il Vinitaly di Verona

terrà a battesimo la prima pizza a pala con ingredienti che richiamano i colori della bandiera del Veneto. E di provenienza esclusivamente regionale. La pizza del “Leon de San Marco”. La sarà dedicata, ovviamente, al governatore Luca Zaia, al quale spetterà l’onore di “inaugurarla”. Sarà inugurata domenica 2 aprile alle 15, nel padiglione D stand G-H-I di Confagricoltura. Con assaggio e dedica annesse.

La creazione culinaria è di Stefano Miozzo,

campione del mondo di pizza classica e pizza in pala, che l’anno scorso al Vinitaly, nello stand di Confagricoltura, assoldò in cucina il presidente del Veneto facendogli fare un cooking show fuori programma. Con Zaia intento a impastare e infornare da navigato pizzaiolo. “Dopo l’esperienza molto positiva della pizza con il governatore, ci è venuta una nuova idea: dare vita a una pizza veneta e dedicarla a lui. Gli ingredienti richiamano i colori della bandiera della Serenissima. Rispettando il leone alato e sono rigorosamente veneti e scritti in dialetto: formaio Casatella de Soligo, radecio trevisan cruo con olio, sal e pearo, carne crua Scotona veneta battua a cortelo e bottarga de galina padovana”.

La pizza verrà proposta in via esclusiva,

per tutto il periodo di maturazione del radicchio, nel locale di Miozzo, Zio Mo’ pizza e bistrot di Legnago, dove viene proposta anche la pizza gourmet con impasto all’Amarone premiata con l’oro mondiale.

Fonte: Ufficio Stampa Confagricoltura Veneto