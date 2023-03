Dopo la buona riuscita della prima edizione, il Rally Club Team ripropone nel primo fine settimana di aprile lo slalom per auto moderne e storiche, e la gara di regolarità abbinata – Al via le iscrizioni al 2° Slalom Monte di Malo

Se quella di organizzare lo scorso anno il 1° Slalom Monte di Malo fu una scommessa, è fuori da ogni dubbio che questa sia stata vinta: sia da parte dell’amministrazione comunale della località vicentina che l’ha fortemente caldeggiata, sia dallo staff del Rally Club Team capitanato da Renzo De Tomasi che ne ha curato l’organizzazione e la logistica.

Tutto ciò ha portato ad iscrivere a calendario la seconda edizione patrocinata oltre che dal comune di Monte di Malo anche dall’Automobile Club Vicenza, sempre con la gara di regolarità turistica abbinata, e ricalcando la formula dello scorso anno, molto apprezzata soprattutto per il percorso tecnico ed impegnativo.

Aperte,

le iscrizioni si potranno inviare sino alle 12 di mercoledì 29 marzo secondo le modalità previste dal regolamento.

Dalle 15 alle 17 di sabato 1 aprile si svolgeranno le operazioni delle verifiche sportive presso il Municipio in Piazza Don G. Montanaro a Monte di Malo, mentre per le tecniche ci si sposterà nell’area paddock in Viale del Lavoro; le stesse saranno possibili anche dalle 7 alle 8 dell’indomani.

Alle ore 10 la gara entrerà nel vivo con la manche di ricognizione del percorso di 2.990 metri e lungo il quale saranno nove le postazioni di birilli.

Dalle 11 la partenza della prima delle tre manches di gara secondo il seguente ordine: Energie Alternative, Auto Storiche, Racing Start, Racing Start Plus, Gruppi N e A, Bicilindriche, Gruppo Speciale Slalom, E1 Italia, Prototipi Slalom, E2 Silhouette, VST Monoposto per finire con le E2 SS e E2 SC.

A seguire le vetture della regolarità turistica che transiteranno nel percorso di gara opportunamente diviso in quattro settori dalla lunghezza variabile e con tempi calcolati su una media inferiore ai 40 Km/h. Le vetture della regolarità saranno classificate in due Raggruppamenti: il primo per quelle costruite fino al 1981 compreso e il secondo per quelle costruite dopo. All’interno dei Raggruppamenti, tre le classi previste: fino a 1100 centimetri cubici, fino a 1600 e oltre 1600.

Ad aggiudicarsi la prima edizione

fu il pilota veronese Alessandro Zanoni su Norma NP03 motorizzata Suzuki, imitato da Riccardo Bianco su Ford Sierra RS Cosworth nella categoria auto storiche: Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero, su Autobianchi A112 Abarth sono invece stati i vincitori della regolarità turistica.

Informazioni e documenti al sito web www.rallyclubisola.it

Monte di Malo (VI), 28 febbraio 2023 –

Immagine del vincitore della prima edizione realizzata da Demetrio Vilardi

Fonte Ufficio Stampa Slalom Monte di Malo Andrea Zanovello – www.azetamedia.com