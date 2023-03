40° ACTRONICS RALLY CITTA’ DI BASSANO Bassano del Grappa (VI), 13-14 ottobre 2023 – L’Actronics Rally Città di Bassano sarà un degno finale del Cira 2023

In riva al Brenta già si lavora per una sfida di eccellenza



Si può dire? Diciamolo: dopo 40 anni di corteggiamento a distanza, lusingandosi a vicenda ma senza mai prendersi sul serio, finalmente nel 2023 sarà celebrato il matrimonio tricolore tra Rally Città di Bassano e Aci Sport a suggello di un patto di fedeltà e di reciproca assistenza come nelle unioni civili.

“Bassano porta in dote una tradizione di alto profilo, passione autentica e forte capacità attrattiva – puntualizza Narciso Paccagnella, presidente di Bassano Rally Racing – e ora la Federazione sarà la nostra guida e il riferimento per condividere traguardi ambiziosi”.

Ha dunque le carte in regole l’Actronics Rally Città di Bassano (13-14 ottobre) per chiudere in pompa magna il Campionato Italiano Rally Asfalto 2023, con un tracciato selettivo, avvincente e spettacolare, sino all’apoteosi finale in piazza Libertà.

Ma analoghe caratteristiche avranno di sicuro i primi sei appuntamenti in calendario, ognuno forte della propria storia di eccellenza assoluta.

Magnifico staffetta con passaggio di testimone tra Due Valli (Verona, 21-22 aprile), Salento (Lecce, 26-27 maggio), San Martino di Castrozza (23-24 giugno), Lana (Biella, 21-22 luglio), Piancavallo (Maniago, 1-2 settembre), Como (22-23 settembre).

“Lo sport e in particolare i motori accelerano le nostre emozioni –

sentenzia il “Pacca” – e ci mettono sempre pressione. Siamo certamente soddisfatti di quanto Bassano Rally Racing ha fatto sinora, ma anche consapevoli della nuova sfida che ci attende. L’asticella della qualità si sposta ancora più sù per cui abbiamo già iniziato a lavorare.

Ringrazio fin d’ora il sostegno dei nostri sponsor, grandi e piccoli, comunque tutti fondamentali assieme all’appoggio delle istituzioni, all’impegno di collaboratori e volontari.

Sarà un’impresa corale di cui essere orgogliosi”.

Bassano del Grappa, 3 marzo 2023

Fonte Bassano Rally Racing