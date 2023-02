“Ancora una volta l’approccio ideologico all’ecologia dimostra tutti i suoi limiti. – Zootecnia, On. Caretta (FdI), sistema italiano esempio di sostenibilità

La zootecnia italiana contribuisce a combattere il riscaldamento globale

e a mitigare il cambiamento climatico, come evidenziato dallo studio pubblicato su Nature, che conferma quanto affermato dal comparto da tempo immemore, alla faccia delle sibille dell’ecologismo ideologico a tutti i costi.

Lo studio, portato avanti da un team di ricercatori italiani sulla base di dati ISPRA, fa uso di una nuova metrica scientifica elaborata da un gruppo di fisici dell’atmosfera di Oxford.

Dallo studio emerge non solo una significativa riduzione delle emissioni, ma addirittura la negativizzazione dell’impronta ambientale.

L’esatto contrario di quanto affermato costantemente dai soliti ambientalisti vaticinatori di catastrofi.

La scienza, quando non schiava delle ideologie, è uno strumento utile per suffragare la verità e la verità è che la zootecnia italiana è un esempio per tutti in termini di sostenibilità.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura di Montecitorio

Fonte Ufficio stampa on. Caretta (FdI)