Serie B2 femminile girone D, per le giovani di Vicenza Volley match casalingo contro Orgiano

Sabato alle 21 le biancorosse ospitano la Laserjet nella seconda giornata di ritorno

Match casalingo in arrivo per le giovani di Vicenza Volley, di scena domani (sabato) alle 21 nella palestra del liceo cittadino “Quadri” (viale Arturo Ferrarin) per ospitare la Laserjet Orgiano nella seconda giornata di ritorno del girone D di serie B2 femminile.

Le biancorosse allenate da Claudio Feyles e Roberto Caron occupano il terz’ultimo posto a braccetto con l’Us Torri a quota otto punti, mentre Orgiano è sesta a quota 24.

“Orgiano – commenta il vice allenatore biancorosso Roberto Caron – è una squadra alla nostra portata, ci siamo preparati bene; sabato scorso contro la capolista Cerea, al di là del prevedibile risultato negativo, abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo posti e questo ci fa ben sperare.

L’imperativo è far meglio del match d’andata, negativo, e portare a casa punti visto che questa sfida ora è accessibile”.

Dirigeranno l’incontro il primo arbitro Federica Cecchin e il secondo arbitro Alberto Fior.

Nella foto, le giovani di Vicenza Volley in campo nel match d’andata

VICENZA, 10 FEBBRAIO 2023 –

Fonte www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza