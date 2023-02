In campo con 23 mila controlli, quasi il quadruplo rispetto al 2017 – Vicenza: Polizia locale, Nos e squadra antidegrado – Nella sola attività antispaccio 600 persone identificate, 29 denunciate, 76 segnalate

Un’attività incessante di presidio del territorio e di contrasto al degrado,

con particolare attenzione ad alcuni luoghi sensibili, ha caratterizzato anche nel 2022 l’azione del Nucleo operativo speciale (Nos) e della squadra antidegrado della polizia locale che si è conclusa con quasi 23.000 controlli, quasi il quadruplo di quanti se ne facevano negli anni 2017 (6.500) e 2018 (7.500).

Questa mattina il bilancio annuale delle due squadre, spesso richieste come partner qualificati a supporto delle operazioni delle altre forze di polizia, è stato presentato dal sindaco Francesco Rucco, dal consigliere delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio e dal comandante Massimo Parolin al distaccamento di Campo Marzo.

“L’attività svolta dal Nos e dalla squadra antidegrado – hanno affermato il sindaco Francesco Rucco e il consigliere Nicolò Naclerio – è la miglior risposta a chi tenta di denigrare il lavoro svolto finora dall’amministrazione.

I numeri parlano chiaro: gli interventi anti spaccio e degrado sono passati da 6500 e 7500 rispettivamente nel 2017 e 2018 a 13mila nel 2021 per arrivare a 23mila nel 2022.

Il rapporto annuale evidenzia il grado di professionalità raggiunto dagli agenti,

fondamentale nell’attività di polizia giudiziaria che sempre più spesso li vede impegnati.

La crescente richiesta di collaborazione da parte delle altre forze dell’ordine è inoltre il segno del ruolo strategico raggiunto dalla polizia locale, sia nelle zone note dello spaccio sia nei quartieri periferici.

Ricordiamo l’importanza dell’unità cinofila, del distaccamento di Campo Marzo e della videosorveglianza.

Le telecamere, fondamentali per il contrasto allo spaccio e anche per gli interventi antidegrado, saranno implementate con nuove installazioni a Ponte degli Angeli, Santa Lucia e nella zona Eretenio.

Per tutto l’importante lavoro svolto ai nostri agenti va quindi il ringraziamento dell’amministrazione e dei cittadini di Vicenza”.

Il 2022 si è dunque concluso con quasi 23.000 controlli messi a punto dalla squadra antidegrado e dal Nos per contrastare e prevenire situazioni di criticità sul territorio e per aumentare la percezione della sicurezza nel cittadino.

Oltre al passaggio mattutino nei luoghi utilizzati dai senzatetto per i bivacchi, le pattuglie antidegrado hanno collaborato con il Nos nell’identificazione di persone e nella conduzione di operazioni antispaccio.

I controlli hanno portato a più di 1000 persone identificate

(erano state 370 nel 2017 e 450 nel 2018); 54 violazioni elevate per il consumo di bevande alcoliche; 15 violazioni per ubriachezza molesta; 1.975 violazioni antibivacco; 115 violazioni elevate nei confronti di persone dedite all’attività di accattonaggio; 89 controlli effettuati per problematiche relative alla presenza di nomadi; 311 controlli per la prevenzione e il contrasto all’attività di parcheggiatori abusivi

Nel corso del 2022 il Nucleo operativo speciale ha messo in atto 135 controlli antidroga, grazie anche all’attività dell’unità cinofila, con interventi che hanno riguardato non solo le strade e le aree verdi, ma anche alcuni luoghi di aggregazione e i piazzali davanti alle scuole.

Nell’ambito di tale attività sono state più di 600 le persone identificate, la maggior parte straniere, di cui più di 200 con precedenti di carattere penale inerenti soprattutto al reato di spaccio di sostanze stupefacenti; 44 persone sono state sottoposte ai rilievi foto-dattiloscopici e comparazione dattiloscopica; 6 persone sono state denunciate per vari reati.

Ben 84 operazioni antidroga

hanno dato esito positivo, con 29 persone deferite all’autorità giudiziaria per spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (erano state 9 nel 2017 e 12 nel 2018) , di cui 7 tratte in arresto in flagranza; 76 persone sono state inoltre segnalate al prefetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (rispetto alle 2 del 2017 e alle 18 del 2018).

Più di 750 sono state le dosi

di sostanza stupefacente sequestrate tra marijuana, eroina, cocaina e hashish; ammontano a oltre 17.500 euro i contanti sequestrati perché ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio (nel 2017 non c’era stato alcun sequestro; ammontava a 1.576 la somma sequestrata nel 2018); 56 le perquisizioni eseguite su persona o in appartamento (contro le 9 e le 10 del 2017 e del 2018), con riscontri positivi in 48 casi.

Significativa, a questo proposito, è stata l’attività di polizia giudiziaria, con lunghi appostamenti e controlli che da Campo Marzo hanno condotto fin nelle abitazioni degli spacciatori.

L’unità cinofila

è stata impiegata in più di 100 servizi di prevenzione (nel 2021 aveva svolto 62 servizi, prima non era attiva) e ha supportato il Nos in più di 30 interventi, oltre che prestare aiuto alle altre forze di polizia in 24 occasioni.

La videosorveglianza

Le telecamere di videosorveglianza sono state utilizzate in più di 90 interventi, di cui 50 mirati al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti con individuazione in flagranza di soggetti dediti allo spaccio. In 10 occasioni è stato possibile fornire alle altre forze di polizia fotogrammi utili alle indagini.

In 33 casi le immagini sono state utili a ricostruire incidenti stradali; in diversi casi hanno favorito l’individuazione e l’identificazione di autori di alcuni furti e danneggiamenti.

L’attività del Nos ha prodotto il ritrovamento di 3 armi bianche; 22 interventi sono stati compiuti in ausilio alle altre forze di polizia.

Il personale è stato infine coinvolto in 75 attività di ordine pubblico interforze “di grande impatto”, messo in atto dalla questura per 930 ore complessive.

Vicenza, 21 febbraio 2023