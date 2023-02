Alle 15.30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via della Meccanica a Vicenza per un operaio caduto all’interno di un’azienda meccanica mentre era intento a lavorare a oltre 8 metri sul tetto del capannone: ferito un 53enne.

L’operaio stava prestando la propria opera per la sostituzione delle onduline di eternit su una parte di capannone di un’altra azienda, quando per motivi in corso di accertamento, si è spostato sfondando il tetto.

La caduta dell’uomo è stata fortunatamente attutita dalle canalette sospese degli impianti elettrici dell’azienda.

I vigili del fuoco

intervenuti con il personale di prima partenza, l’autoscala e il caposervizio, hanno prestato il primo soccorso al ferito. Fino all’intervento del personale sanitario del Suem, che ha stabilizzato l’uomo, trasferendolo in ospedale con un codice di media gravità.

Sul posto anche la polizia di stato.

I vigili del fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo del tetto coadiuvando anche il lavoro di ispezione del personale dello Spisal.

Provvedendo dopo alla copertura provvisoria della parte danneggiata del tetto fino ai lavori di ripristino della copertura.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.