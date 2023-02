Vicenza: NoSmog, livello rosso almeno fino a venerdì 24 febbraio

Livello rosso: stop anche ai veicoli commerciali diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 12.30

Almeno fino a venerdì 24 febbraio, quando l’Arpav pubblicherà il nuovo bollettino sui livelli di allerta PM10, nel territorio comunale di Vicenza resta confermato il livello rosso.

In centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno quindi circolare: i veicoli privati (M1, M2, M3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4, 5; i veicoli commerciali (N1, N2, N3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; i ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e i ciclomotori e motoveicoli euro 0, 1.

Non potranno inoltre circolare tutti giorni, dalle 8.30 alle 12.30, i veicoli commerciali diesel Euro 5.

L’elenco completo dei veicoli che possono circolare, le specifiche per l’autocertificazione, le limitazioni relative al riscaldamento e altre informazioni sono disponibili sul sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/nosmog.php

Fonte: Comune di Vicenza