CARDIOLOGIE APERTE: DAL 12 AL 19 FEBBRAIO UNO SPORTELLO TELEFONICO PER INFORMAZIONI E CONSIGLI DI PREVENZIONE – Vicenza e Arzignano aderiscono a Cardiologie Aperte

Risponderanno gli specialisti di Cardiologia degli ospedali di Vicenza e Arzignano

Anche gli ospedali di Vicenza e Arzignano

aderiscono a Cardiologie Aperte, la campagna nazionale per la prevenzione di malattie cardiovascolari giunta quest’anno alla XVII edizione, in programma dal 12 al 19 febbraio.

Per tutta la settimana, i cittadini avranno la possibilità di chiamare il numero verde 800 05 22 33, negli orari 10.00-12.00 e 14.00-16.00, e parlare gratuitamente con uno specialista per chiedere informazioni, chiarire eventuali dubbi legati alle malattie del cuore o ricevere consigli di prevenzione.

Un volta contattato il numero nazionale, la segreteria metterà l’utente in contatto direttamente con uno specialista del reparto di Cardiologia più vicino tra quelli aderenti, pertanto i residenti nel territorio dell’ULSS 8 Berica avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i medici cardiologi degli ospedali di Vicenza o Arzignano.

Cardiologie Aperte

è organizzata dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF Onlus, che è l’Ente di ricerca dell’Associazione Nazionale di Cardiologia Ospedaliera ANMCO.

«Le malattie cardiovascolari continuano a essere la prima causa di morte nei Paesi industrializzati – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina Direttore Generale Ulss 8 Berica- e anche se nel corso del tempo sono stati compiuti straordinari progressi nelle terapie e nelle metodiche di intervento, la prevenzione e la diagnosi precoce rimangono fondamentali.

Mi auguro quindi che i vicentini colgano questa opportunità per informarsi, ascoltare i suggerimenti dei nostri specialisti, chiedere consiglio se hanno qualche sintomo sospetto che finora non hanno voluto approfondire».

Maggiori informazioni sul sito Internet dell’ULSS 8 Berica, www.aulss8.veneto.it, oppure su www.periltuocuore.it

Comunicato stampa n. 8

6 febbraio 2023