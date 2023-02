Vicenza: “Arte a km zero… o quasi”, esposizione “Cerchio”

Prosegue l’iniziativa “Arte a km zero… o quasi”, il progetto curato da Edoardo Maria Maggiolo per l’assessorato alla cultura, con esposizioni e corsi per bambini su cultura e ambiente, lungo contra’ San Gaetano Thiene.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio dalle 10 alle 19 si potrà ammirare l’esposizione “Cerchio” con le opere della ceramista Roberta Mitrovich e con allestimento scenografico “Il paese delle meraviglie” a cura di Edoardo Maria Maggiolo.

“Dalla figura perfetta il decoro im-perfetto”:

potrebbe sembrare un gioco di parole, in realtà in questa frase è racchiuso tutto il mondo di Roberta Mitrovich.

Vedere le sue mani forgiare i suoi dischi in ceramica, perfettamente rotondi, aiutata dal tornio, che, con il suo meccanismo perfetto, scandisce il movimento, aiuta a comprendere quanta passione c’è nel realizzarli, ed è qui che entra in gioco la natura che ispira tecnica e terre naturali. Natura che non può che essere perfetta, ispiratrice dei suoi decori.

Ogni pezzo di “Arte a km zero… o quasi” riserva una sorpresa, perché talvolta l’invisibile riserva un’emozione più grande. Dai suoi tratti semplici, puliti (come la natura è), talvolta anche infantili, emerge tutta la purezza dell’animo di Roberta Mitrovich.

Roberta Mitrovich è nata a Vicenza nel 1965.

Dopo il Liceo artistico si è diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Venezia e si è dedicata alla ceramica, sotto la guida di Claudio Reginato. Negli anni novanta ha prodotto una linea di ceramica per “Il Sole 24 Ore”, ha esposto per Eclettica a Milano e nella Galleria ABC di Milano. Suoi lavori sono pubblicati su “AD”.

Per informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/325868

Fonte: Comune di Vicenza