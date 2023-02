Vicenza, 26 febbraio: domenica di formazione ecologica

Domenica 26 febbraio si terrà la giornata di formazione ecologica dedicata al tema “Percorsi, esperienze e scelte di sostenibilità”.

L’iniziativa è realizzata dall’assessorato all’ambiente in sinergia con il progetto europeo Cities2030, finanziato dal programma H2020 della Commissione Europea, di cui il Comune di Vicenza è partner, assieme alla biblioteca internazionale La Vigna.

Per l’occasione sono in programma un seminario per adulti e un laboratorio di cucina per bambini. Non sono previsti limiti alla circolazione.

Ci sono ancora posti per iscriversi al seminario di formazione ecologica “Percorsi, esperienze e scelte di sostenibilità”, che si terrà alla biblioteca internazionale La Vigna, dalle 10.30 alle 11.45, e sarà dedicato ad apicoltura, viticoltura e agricoltura, con degustazione finale di miele a cura di Slow Food Vicenza. L’ingresso è libero, previa registrazione (https://forms.gle/jShkT4s2H5aJvUad6) e fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili.

Il laboratorio di cucina a cura de “Il mondo di Bu” si svolgerà in contra’ San Marco 39 per bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado. Durante la cooking class verrà posta particolare attenzione all’utilizzo di materie prime sostenibili e si sperimenteranno ricette con protagonista il miele. Il laboratorio si svolge in due turni, con al massimo 12 partecipanti, distinti per età: dalle 9.30 alle 10.15 per i bambini dai 6 agli 11 anni; dalle 11 alle 11.45 per i ragazzi dai 12 ai 14 anni. La partecipazione è libera previa registrazione (https://forms.gle/ZS2Hd7wyD4cxsaXw9).

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/cmsambiente.php/Domeniche_formazione_ecologica_2023

Fonte: Comune di Vicenza