Vicenda Aeroporto di Thiene: la dichiarazione del Sindaco, Giampi Michelusi

«Le dichiarazioni dell’opposizione che ho letto sui giornali mi lasciano esterrefatto – è il commento del Sindaco, Giampi Michelusi -. Parlano giustamente di un gioiellino e chiedo loro se si rendono conto del fatto che se oggi concordiamo tutti nel ritenere la struttura aeroportuale un gioiellino è proprio per il lavoro enorme, costante e serio che è stato fatto dal sottoscritto assieme al Presidente della società in oltre dieci anni di impegno responsabile e sinergico. In questo tempo abbiamo rilanciato la struttura arricchendola di tutti i servizi e le presenze associative che un aeroporto di questa fascia deve avere per essere completo.

I lavori di ammodernamento e gli interventi di riqualificazione e sicurezza svolti in aeroporto in dieci anni ammontano a quasi mezzo milione di euro, interamente finanziati dall’ Aeroporto.

Abbiamo costruito rapporti preziosi e nuovi con le Istituzioni, come l’Esercito, l’Aeronautica e le varie Forze dell’Ordine, perché il “Ferrarin” divenisse strategico sul territorio. Abbiamo potenziato anche i rapporti con il mondo economico, perché fosse dotato di hangar e servizi di volo necessari agli imprenditori. Lo abbiamo aperto anche al grande pubblico con numerosi eventi e portando all’interno dell’aeroporto nell’ottobre 2021 undicimila persone, grazie all’air show delle Frecce Tricolori assenti da Thiene da oltre 25 anni, per non parlare degli oltre 80 mila spettatori che hanno comunque gravato nelle aree d’intorno.

I consiglieri di opposizione dov’erano in questi anni?

Sono consapevoli che l’aeroporto è una struttura che è sempre stata in attivo anche in tempo di Covid in cui la movimentazione è stata proibitiva e che quindi questi risultati non sono frutto del caso?

Quelle addotte sono motivazioni pretestuose e mirate solo al proprio tornaconto politico di piccolo cabotaggio. Questo è quello che mi dispiace. Di fronte a battaglie di questo tipo, in cui si difendono interessi comuni a tutto il territorio, la massima azione messa in campo è scrivere ai giornali per lanciare accuse sbrigative. Di fondo, e a livelli anche superiore a quello della politica locale, c’è un atteggiamento di attaccamento al “partito” più forte di quello del “bene comune”. Comunque non ci arrendiamo e, insieme ad altri Sindaci del territorio che si trovano nella stessa situazione thienese, faremo sentire la nostra voce a quanti, e mi riferisco ai Parlamentari e a chi opera nelle stanze del potere, saranno disponibili a lavorare per quello che è il bene delle nostre comunità locali, un bene che non ha nessun colore politico».

Fonte: Comune di Thiene